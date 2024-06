สถาบันการเงินชั้นนำ อัดโปรเงินกู้ ช่วย SME ไทยทุกธุรกิจ งานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024

เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี ‘มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : Thailand SME Synergy EXPO 2024’ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อธุรกิจ SME ไทยมีเพื่อนคู่คิด เปิดโต๊ะให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ มองหาคู่ค้าทางธุรกิจ จุดประกายไอเดียโลกการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และอัพเดทเทรนด์การค้าบนโลกออนไลน์ ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะได้เห็นภาพการทำธุรกิจแบบครบวงจร ได้พบผู้ให้บริการเครื่องมือทางการตลาดทั้งซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกก็มาร่วมให้ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการทำธุรกิจแบบมืออาชีพงานมหกรรมฯ โซน 5 สินเชื่อพิเศษเพื่อ SME โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินให้คำปรึกษาทางด้านการเงินแก่ธุรกิจ และไฮไลท์สำคัญคือการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินกว่า 10 ราย พร้อมด้วยแพคเกจพิเศษที่เหมาะสมกับความต้องการของ SME แต่ละประเภทธุรกิจและความพร้อมทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย สถาบันการเงินดังนี้ ธนาคารไทยเครดิต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)พร้อมด้วยแพคแกจสินเชื่อพิเศษมากมาย อาทิ สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0% ต่อปี (3 เดือนแรก) จากธนาคารไทยเครดิต, สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My cash อัตราดอกเบี้ย MRR +0.85% (3 ปีแรก) วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท จากธนาคารไทยพาณิชย์, สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี (ปีแรก) จากธนาคารกรุงไทย และ Krungsri Business Link แพลตฟอร์มบริการจับคู่ธุรกิจ เพิ่มยอดขายและค้นหาคู่ค้าได้ทั้งไทยและต่างประเทศ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ทั้งนี้ คุณสมบัติของ ผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด)นอกจากนี้ยังมีแพคเกจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแห่งอนาคตอย่างธุรกิจ BCG ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจรักษ์โลกถือเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง มีโอกาสลงทุนอีกมาก คู่แข่งยังน้อย และนักลงทุนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ โดยแพคเกจสินเชื่อที่น่าสนใจ อาทิ สินเชื่อ GSB for BCG Economy สนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดวงเงิน, สินเชื่อ SMEs Green Earth อัตราดอกเบี้ย 0% (3 เดือนแรก) วงเงิน 100% จาก iBank, สินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี (ปีแรก) จาก SME D Bank และสินเชื่อ EXIM GREEN START อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.10% ต่อปี วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาทนอกจากนี้ภายในโซน 5 ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่มาให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มอบแคมเปญพิเศษยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสำหรับผู้ขอสินเชื่อภายในงาน, สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มอบแพคเกจพิเศษฟรีค่าประเมินค่าทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) ช่วยลดรายจ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อขอสินเชื่อของ SME ได้, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยภายในงานและส่วนลดพิเศษสูงสุด 23%, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัดนำเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ และแพคเกจประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมทั้งประกันกลุ่มสำหรับพนักงานด้วย โอกาสนี้ กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหางานหรืออาชีพเสริม นักธุรกิจตั้งแต่ SME ไปจนถึงขนาดใหญ่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทย : Thailand SME Synergy EXPO 2024 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือชอปสินค้าจาก SME หรือสินค้าชุมชนกว่า 300 ร้านค้า ได้ครบภายในงานเดียว รวมถึงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจและความบันเทิงต่างๆ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันด้วย” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย