สสว. ผนึกพันธมิตรดันพัฒนาสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ MSME มุ่งเป้าครบทุกด้าน

สสว. จัดงาน “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME (SME Privilege Club)” บูรณาการความร่วมมือเครือข่าย ผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพ-ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงแหล่งทุนนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวระหว่างเป็นประธานในงานแถลงข่าว “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME (SME Privilege Club)” ว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME เพื่อให้มีศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดย สสว. ตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ MSME ในมิติต่างๆด้วยเหตุนี้ สสว.จึงได้ดำเนินงานพัฒนาสิทธิประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SMEs” มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป โดยผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งใช้การยืนยันตัวตนด้วย SME ONE IDนายวีระพงศ์กล่าวต่อว่าในปีนี้สสว.ได้เดินหน้างานพัฒนาสิทธิประโยชน์ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOUกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการกับสสว.ได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมโดยมีการลงนามความร่วมมือทั้ง 3ด้านรวม 36หน่วยงานได้แก่การเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนอาทิสถาบันการสร้างชาติบริษัทไลน์คอมพานี (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัททรูสเปซจำกัด,บริษัทโฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์)จำกัด,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน), OPENASIA TECHNOLOGIES,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,สถาบันอนุญาโตตุลาการ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยการขยายช่องทางการตลาดอาทิบริษัทเทลสกอร์จำกัด,บริษัทลาซาด้าจำกัด,บริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน),บริษัทเฟเวอร์ลี่จำกัด,บริษัทแอสเสทเวิรด์คอร์ปจำกัด (มหาชน), Bank of China (Thai) Public Company Limited, China Resources Enterprise,บริษัทโรบินสันจำกัด (มหาชน),ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)และบริษัทช้อปปี้ (ประเทศไทย)จำกัดการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนอาทิธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน),ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน,ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน),ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ“สสว.ยังคงเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและร่วมกันใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการทั้ง 3ด้านโดยมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้านโดยนอกจากสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการลงนาม MOUของสสว.กับหน่วยงานต่างๆแล้วยังมีบริการอื่นๆของสสว.ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXTอาทิการสนับสนุนให้ SMEเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME-GP SME Academy 365 SME ONE SME COACHและ OSSหรือศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจรซึ่งตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยสสว.จะเดินหน้าทำหน้าที่ ‘เคียงข้าง SMEคู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย’ตลอดไป”ผู้อำนวยการสสว.กล่าว