Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 by Sappasiri ที่สุดของงานไม้แปลก-ไม้หายาก ที่ยก Exotic Plant จากทั้งโลกมาไว้ในงานเดียว พร้อมยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการค้าไม้ Exotic Plant ระดับโลก





ที่สุดของงานไม้แปลก-ไม้หายากระดับโลก Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 by Sappasiri การรวมตัวครั้งสำคัญของสวนไม้แปลกสัญชาติไทยแท้จากทั่วประเทศ ประชัน สวนไม้แปลกจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก หวังเปิดมุมมองใหม่ต่อยอดเศรษฐกิจไทยสู่ศูนย์กลางเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้แปลก และไม้หายากสู่ตลาดสากล โดยได้รัเกียรติจาก นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ เมืองทองธานีShow Director งานBangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 by Sappasiri และในฐานะพ่อมดแห่งวงการนำเข้าและส่งออก Exotic Plants มานานกว่า 25 ปี เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบ ฐานการผลิต และการเป็นศูนย์กลางการค้า Exotic Plants ที่ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในการทำเรื่องของไม้แปลกไม้หายากหรือExotic Plants แต่ว่ายังไม่เคยมีการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เป็นการรู้จักเฉพาะกลุ่มของคนที่เข้ามาซื้อไปขายต่อจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า ประเทศไทยมีของดีราคาถูกสามารถทำกำไรต่อได้มหาศาล เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของพื้นถิ่นในเมืองไทย ให้ชาวโลกได้รู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆ ขายบ้าง และต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า Exotic Plants ให้ได้ เพราะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งในการเพาะขยายพันธุ์พืชได้ดีแทบทุกชนิดอยู่แล้ว อีกทั้งเรื่องของ “ค่าแรง” ก็ยังถือว่าไปได้อยู่ ต้นทุนการผลิตโดยรวมจึงค่อนข้างราคาถูก สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างแน่นอน และจุดประสงค์ของการจัดงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องการให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่ต้องการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับExotic Plants ได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเป็นการต่อยอดขยายโอกาสให้ต่างชาติได้เข้ามาเห็นศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนคนไทย ซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อไปสำหรับพิธีเปิดงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 by Sappasiri ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, คุณพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ, คุณภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คุณเมทนี บุรณศิริ นักแสดง พิธีกร นักสะสมต้นไม้, Mr.William Rotolante : Owner of silver chrome garden, USA และMr.Daryl Venbles : Owner of Tezula, USA มาร่วมเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิดงานด้วยนอกจากจะมีสวนไม้แปลกจากทั่วประเทศไทยมาร่วมจัดจำหน่าย Exotic Plants กว่า 100 บูธแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ เวทีเสวนาในหัวข้อ “Anthurium” โดยTezala & SKG nursery และเสวนาเรื่อง “วิธีขั้นตอนการจัดสวน การนำต้นไม้ไปใช้ในงาน” โดยIs Delight และTropical Garden ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงสำหรับผู้ที่มาร่วมงานยังได้พบกับความตื่นตาอย่างสุดอลังการของ Mountain Display ภูเขาน้ำตกที่มีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และพรรณไม้แปลก ไม้หายาก ซึ่งเป็นสไตล์การจัดสวนแบบ Vertical Garden ที่สวยงาม บูธไม้แปลกจากประเทศต่าง ๆ อาทิ Ecuador, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Taiwan, Japan, India, Vietnam, USA, Germany ซึ่งทั้งหมดคือประเทศแหล่งกำเนิดไม้แปลกอันโด่งดังที่หลายคนหลงใหล ซึ่งได้นำไม้แปลกหายากมาโชว์และจำหน่ายด้วย เช่น บูธของเยอรมันกับอัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งไม้ดอก ก็จะมี “รองเท้านารี” ที่เพาะขายไปทั่วโลกมาโชว์และจำหน่าย ส่วนจากอเมริกาก็จะเป็น “หน้าวัว” สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นเดิมของเม็กซิโก ส่วนเปรู โคลัมเบียซึ่งเป็นศูนย์รวมของไม้อเมซอนก็ได้นำ “ฟิโลเดนดรอน” ที่ใกล้สูญพันธุ์ หน้าวัวรูปทรงแปลกตา รวมถึงกลุ่มของexotic plant หายากจากป่าอเมซอนมาอวดโฉมความสวยงาม แม้แต่เกาหลีซึ่งแม้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ ก็มาร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกต้นไม้ เช่น เครื่องเซรามิคลวดลายแปลกตา ที่กลายเป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสำหรับต้นไม้ให้มีราคาแพง มีการแจกของที่ระลึกฟรี! และมีการการสาธิตวิธีชงชาเขียว แบบเกาหลี กรรมวิธีการทำชาเขียว การดื่มชาแบบ Korean afternoon tea เป็นต้นBangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1by Sappasiri จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566 ที่ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางFacebook: Bangkok International Exotic Plants Show and Sale 1