กรมพัฒน์ ยกระดับผปก.โลจิสติกส์ไทยมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางสินค้าเน่าเสียง่าย

การค้า เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมินับเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การมีระบบหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพจะสามารถคงคุณภาพของสินค้านั้นได้ตลอดการขนส่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง การขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้การจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ช่วยลดโอกาสความเสียหายทางธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Introduction to Perishable Cargo Transportation) ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มาให้ความรู้ผ่านการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย Introduction to Perishable Cargo Transportation, Perishable handing procedures และ Air Transport of frozen พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เช่น Suitable package and label techniques และ How to Avoid the Loss of Perishable Goods When Shipping by Air เป็นต้นกรมฯ คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย มีความชำนาญครอบคลุมเฉพาะทางการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย รวมถึงส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์เฉพาะทางการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายได้ อธิบดีกล่าวสรุป ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 33,353 ราย