พาณิชย์ หนุน กระบี่โมเดล ชูสินค้าพื้นถิ่น ‘สาหร่ายขนนกกระบี่’ สร้างมูลค่าเพิ่มเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565 ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติราชการหลากหลายด้าน โดยภารกิจแรกของการลงพื้นที่ จ.กระบี่ ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565) คือ การพบปะกลุ่มผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ สินค้าพื้นถิ่นที่โดดเด่นของ จ.กระบี่ นั่นก็คือ ‘สาหร่ายขนนกกระบี่’ ณ วิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกกระบี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อผลักดันให้เป็น ‘ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ภายใต้โครงการ ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน SMART LOCAL ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เชิญผู้จัดจำหน่ายจากภาคธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง/ค้าปลีก ร้านขายของฝาก/แหล่งจำหน่าย ผู้แทนโรงแรม เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ มาเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สาหร่ายขนนกกระบี่กับผู้ผลิตโดยตรง เป็นการทำการตลาดเชิงรุกและขยายช่องทางการตลาด โดยมีภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนส่งเสริมทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ และการนำเสนอแผนการตลาดแบบสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนจ.กระบี่ มีการส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล โดยวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกกระบี่มีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกแบบธรรมชาติ ได้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น อาหารทานเล่น ครีมทาตัว ฯลฯ โดยกระทรวงพาณิชย์ และ จ.กระบี่ เตรียมร่วมกันผลักดันสาหร่ายขนนกกระบี่เข้าร่วมโครงการ Herb To Go สมุนไพรไทย เพื่อยกระดับสาหร่ายขนนกกระบี่จากจุดเริ่มต้นที่เป็นอาหารเพื่อรับประทาน (มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามิน ไอโอดีน และกรดอะมีโนหลายชนิด) พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดยนำจุดเด่นของสารสกัด Phenolic มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ มีคุณประโยชน์ต่อผิวหนัง ยับยั้งการทําลายของแสงแดดต่อผิวหนัง ช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอย มาเป็นไฮไลท์ในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดสาหร่ายขนนกกระบี่ ภายใต้สโลแกน ‘กินก็ได้..ใช้ก็ดี’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด Krabi Goes Greenทั้งนี้ สาหร่ายขนนกกระบี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ ‘ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่หลากหลาย เข้ากับกระแสรักสิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน และจากแนวคิดที่ว่า ‘โลกสร้างสรรค์ธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้า’ จึงยิ่งมั่นใจว่าสาหร่ายจนนกกระบี่จะสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศในวงกว้าง” รมช.พณ.สินิตย์ กล่าวทิ้งท้าย