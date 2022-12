นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดงานมอบรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค มอบให้กับองค์กรใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 38 รางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ

กล่าวว่า นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรางวัลที่เกิดจากการวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในเวทีแห่งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจและยกระดับสินค้าและบริการ โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ต้องการในตลาดกล่าวว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างมุมมองในการให้บริการที่แตกต่างออกไป ทำให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ดังนั้น การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมุ่งหวังไว้1. กลุ่มการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)2. กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการได้แก่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดย บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด3. กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ ประเภท โรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนต์ Major Cineplex โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ Kerry Express โดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5. ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ COWAY รุ่น NEO PLUS โดย บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด6. ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ Roborock S7 MaxV Ultra โดย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด7. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ LG โดย บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด8. ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ไฮเออร์ Self-Cleaning Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด9. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ไฮเออร์ UV Cool Series โดย บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด10. ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางเทคโนโลยี Best Tech Info Sharing โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด11. ผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C™ Flash Drive โดยบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)12. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)13. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)14. ผลิตภัณฑ์ บริการแอปพลิเคชัน Emma by AXA โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบพิเศษ TIP RAINBOW โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)16. ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+ จัดเต็ม โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)17. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพระดับพรีเมี่ยม Elite Health Plus โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health Plus โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20. สถานีน้ำมัน PT โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)21. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ปิกอัพ NEW! ISUZU D-MAX MAGIC EYEs โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด22. ผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ THE NEW MU-X โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด23. ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ Lamina Digital EV Boost โดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด24. ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งขนาดเล็ก NISSAN ALMERA โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด25. ผลิตภัณฑ์รถยนต์อเนกประสงค์ครอสโอเวอร์เอสยูวี New Mazda CX- โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด26. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ไฟฟ้า MICHELIN PILOT SPORT EV โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด27. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4 โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด28. ผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานทางเลือก NEW MG VS HEV โดย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด29. ที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง (Pet-friendly residences) โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)30. ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ก๊อกน้ำ COTTO SOLUTION IN A BOX โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด31. บ้านเดี่ยว โดย บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)32. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก GLOWE GLOBIOTIC โดย บริษัท โกลวีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด33. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม แบรนด์ฟาร์มาซูส (Pharmazeus) บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)34. ผลิตภัณฑ์ครีมแก้ฝ้า ภายใต้แบรนด์ Y8 โดย บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด35. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทคอลลาเจน ภายใต้แบรนด์อมาโด้ โดย บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด36. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร โพชง (POCHONG) โดย พีไฟว์กรุ๊ป37. ผลิตภัณฑ์ สิงห์ เลมอน โซดา โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด38. ผลิตภัณฑ์น้ำด่าง PH PLUS โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)