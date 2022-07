CIM-DPU จัดประชุมวิชาการ H.E.A.T. Anti-aging Congress 2022ระดมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมอบความรู้ Wellness Industry

เปิดเผยว่า การจัดงาน H.E.A.T. Anti-aging Congress 2022 นับเป็นครั้งที่ 6 คาดมีผู้เข้าร่วมมากถึง 600 คน เพราะปีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ Anti-Aging และ Aesthetic Medicine เท่านั้น แต่ยังมีการขยายกลุ่มให้ครอบคลุมในด้าน Wellness Industry จึงเพิ่มหัวข้อที่โลกกำลังให้ความสนใจอย่าง Wellness Management และ Wellness Tourism ซึ่งจะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์และนักวิชาการ แต่ยังรวมถึงผู้ที่รักสุขภาพ นักกีฬา และทุกคนที่เกี่ยวข้องในแง่ของธุรกิจด้วย จึงไม่อยากให้พลาดโอกาสเข้าร่วมงานใหญ่ที่ครบวงจรครั้งสำคัญนี้“ตลอดการจัดงาน 3 วัน จะมีการบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ Oiga Vita บรรยายหัวข้อ Vitality Project, 3x3 System of Natural Healing ดร.นรินทร สุรสินธร บรรยายหัวข้อ Trend in Medical Wellness Equipment และ ดร.ไบรอัน คุณาคม บรรยายหัวข้อ When Fitness Meets Cancer Survivors เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสาระความรู้ด้าน Wellness อย่างลึกซึ้งที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วย เช่น การเปลี่ยนธุรกิจสปาให้เป็นศูนย์สุขภาพ แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การต่อต้านวัยสุนทรียศาสตร์ การบำบัดด้วยเซลล์ โภชนาการ ไอโอแฮกกิ้ง การจัดการสุขภาพ และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง กระแต อาร์สยาม ที่จะมามอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานในปีนี้ด้วย เพราะความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของ Wellness นั่นเอง”คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) กล่าวต่อ “เรามุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ด้าน Wellness ที่ไม่ใช่แค่ระดับชาติแต่เป็นในระดับโลก ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ครั้งนี้จึงต้องการที่จะขยายฐานกลุ่มผู้เข้าร่วมงานซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแพทย์ที่พร้อมเปิดรับและต้องการอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ด้าน Wellness เท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของกลุ่มนักวิจัย กลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่รักและห่วงใยสุขภาพด้วย”นอกจากนี้ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางตลาด Wellness เพิ่มเติมว่า “ความต้องการตลาดอาหารเสริมจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากที่คนส่วนใหญ่ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายสะดวกต่อการดูแลสุขภาพ ส่วนธุรกิจที่จะได้รับความสนใจเป็นลำดับต่อมา คือ ธุรกิจออกกำลังกายส่วนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพนั้น คาดว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่า ปัจจัยหลักมาจากทัศนคติของคนในสังคมที่ยังเข้าใจว่า อาหารเพื่อสุขภาพไม่อร่อย”ทั้งนี้ คาดว่า Wellness Industry สามารถเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมากแน่นอนในอนาคต เพราะท้ายที่สุดแล้ว “Wellness is everything” การมีสุขภาพดีย่อมมีค่ามากกว่าเงินทอง ดังนั้นงาน H.E.A.T. Anti-aging Congress 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาไอเดีย และสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://congress.heatantiaging.com