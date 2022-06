สสว.รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

เปิดเผยว่า สสว.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยเริ่มจากการต่อยอดการบูรณาการงบประมาณการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงานมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลการส่งเสริมของรัฐบาลให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน SMECONNEXT สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และการเป็นชุมชน (Community) ของผู้ประกอบการ SME ที่เคยใช้บริการของ สสว.ผอ.สสว.เผยอีกว่า การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ของ สสว.ได้รับกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ smeone ที่มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 9,287 ราย ในปี 2561 เพิ่มเป็น 332,741 ราย ในปี 2563 และมีจำนวน 580,185 ราย ในปี 2564 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากความจำเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สสว.จึงพัฒนา "ระบบให้บริการ SME ACCESS” ที่เป็นการบูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบดิจิทัลของ สสว.ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องผู้ประกอบการ SME และจะเป็น Infrastructure ของระบบการส่งเสริม SME ของประเทศที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ SME ONE (Web Portal) SME Academy 365 (ระบบการเรียนรู้ออนไลน์) SME Coach (ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ MSME) และแอปพลิเคชัน SME Connextนายวีระพงศ์กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบในการให้บริการของภาครัฐ สสว.ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่างๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล“วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการ SME ทั่วโลก เนื่องจากสหประชาชาติได้ยกให้วันที่ 27 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน MSME DAY (Micro Small and Medium-sized Enterprises Day) เพื่อเป็นการให้การยอมรับถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ MSME ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการเป็น MSME และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจ้างงานทั้งโลก และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 50 ของ GDP โลกอีกด้วย” นายวีระพงศ์ระบุ“สสว.จึงใช้วันนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำงานเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ของไทย โดยการปรับรูปแบบการทำงานและการให้บริการแก่พี่น้อง MSME ในแบบที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ระบบ SME ACCESS เป็นเพียงหนึ่งในงานที่ สสว.ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME ไทยได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นรากฐาน สร้างความเข้มแข็ง และพร้อมปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในอนาคต รัฐบาลจะดำเนินงานในการพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการ MSME ต่อไป” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุดโดยงานดังกล่าวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ นายภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ กูรูวงการด้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านเจริญพุงโภชนา ร่วมเสวนากับ นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบอกเล่าโอกาสดีๆ สำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือ SME ACCESS แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นนั่นเองปัจจุบันเกิดแรงขับเคลื่อนภายใต้ยุคของการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่มีผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงผันผวน และภาวะโรคระบาด พฤติกรรมของประชากรส่วนใหญ่จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME ไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนมากกว่า 3 ล้านรายในภาคธุรกิจต่าง ๆปัจจัยดังกล่าว สสว.จึงได้ดำเนินการระบบให้บริการ SME ACESSS ประกอบด้วย 4 Platform ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ พัฒนาตนเอง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตนเองได้ ผ่านบริการของ สสว. ประกอบด้วย1. SME ONE : เป็น Web Portal ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ในมิติต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรู้ข่าวสารเพื่อพี่น้อง SME ไว้ในที่เดียว และยังรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เคล็ดลับในการประกอบธุรกิจของ SME อาทิ บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผ่านปัญหาและอุปสรรครวมถึงวิธีการพัฒนาธุรกิจของตนจนมาถึงวันนี้ รวมถึงข้อมูลแนะนำหน่วยให้บริการ SME ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.smeone.info2. SME Academy 365 : ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning Platform) ที่รวบรวมหลักสูตรและความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกระดับของการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการแรงจูงใจหรือไอเดียเริ่มต้น (Inspiration) ที่ต้องการสนับสนุนแนวคิด หรือเนื้อหาความรู้ขั้นพื้นฐาน (Ideation) ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เติบโตขึ้น ไปจนถึงองค์ความรู้เพื่อการเตรียมตัวยกระดับศักยภาพให้เพิ่มขึ้นกับการเติบโตของธุรกิจ (Preparation) รวมถึงองค์ความรู้ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางเพื่อศักยภาพในการเติบโตและพร้อมแข่งขันได้ในระดับสากล (Transformation) นอกจากนี้ ยังมีความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาอาชีพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพได้ โดยสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.smeacademy365.com3. SME Coach : เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ MSME เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาและเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่ตรงต่อความต้องการของตนได้ผ่านเว็บไซต์ www.thesmecoach.com ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในระบบโค้ชมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งทาง สสว.มีกระบวนการในการพัฒนาโค้ชอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้แก่โค้ชในการเสริมสร้างศักยภาพเสมือนติดปีก เพื่อให้โค้ชมีความพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการได้ตรงประเด็นความต้องการมากยิ่งขึ้น และตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่าน สสว.เริ่มปรับกระบวนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเพิ่มขึ้น4. SME Connext : คือแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นแหล่งรวมของข่าวสารและบริการต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ สสว. และหน่วยงานภาครัฐ, กิจกรรมอบรม สัมมนา องค์ความรู้, Market Place, ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ และสำคัญที่สุดคือ สามารถเข้าถึง Platform ต่างๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น SME ONE, SME Academy 365 และ SME Coach โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้ทั้ง iOS และ Android “SME Connext ง่าย ครบทุกเรื่อง จบในที่เดียว”ในปีนี้ สสว.ได้ทำการปรับแอปพลิเคชัน SMECONNEXT ให้เป็น Super App เพื่อเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการของ สสว. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการส่งเสริม SME ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ความคาดหวังรูปแบบการใช้งาน (User Expectation) เพื่อนำมาออกแบบฟังก์ชันการใช้งาน (User Interface) ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง และพัฒนาฟังก์ชันด้านการเป็นแหล่งทดลองการตลาด (Market Place) ออนไลน์ของผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงแพลตฟอร์ม e-Commerce ระดับโลกได้ รวมถึงการทำระบบเพื่อจัดทำสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าใช้งานอีกด้วย