Jakaverse  ผนึกกำลังแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ประกาศเดินหน้าพร้อมปั้น Metaverse ไทยสู่เวทีโลก

Jakaverse เจ้าของแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง ที่มีจุดเด่นโดยจำลองเกาะสวรรค์แห่งจินตนาการ นิยามว่า “The Island” มีจุดเด่น เน้นความเป็นเมืองแห่งเกมเอ็นเตอร์เทนเมนท์, E-commerce, บริการ และนวัตกรรม ซึ่งสามารถดึงดูดคนทุกเพศ ทุกวัย ได้เป็นอย่างดี ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวโปรเจ็คท์และะพาร์ทเนอร์ ที่โรงละครอักษรา โรงแรม Pullman Kingpower โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คนนอกจากนี้ ภายในงานได้มีการแถลงข่าว และให้รายละเอียด โชว์นวัตกรรมและความคืบหน้าต่างๆ ของโปรเจ็คท์ รวมถึงแบรนด์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยได้มีการแถลงข่าวร่วมกันบนเวทีในครั้งนี้ อาทิ กลุ่ม The Mall Group , กลุ่ม Em District , กลุ่ม สิงห์ คอร์ปอเรชั่น , กลุ่ม Central Retail (B2S,Officemate) , บมจ.JKN , Shop Channel , บมจ.ECF , กลุ่มห้างทองเล่งหงส์ และแบรนด์ต่างๆ อีกหลากหลายวงการด้วยกันโดยทีมพัฒนา Jakaverse ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการมาอัพเดทภาพรวมของแพทฟอร์ม Metaverse โลกเสมือนจริง ทั้งหมด มีการเปิดแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในแพทฟอร์มของ Jakaverse ในรูปแบบโลกเสมือนจริงโดยยังมีการแถลงข่าวเปิดตัวการใช้งานในแบบรูปเสมือนจริงของ บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด , กลุ่มเดอะมอล์ และ The Richest ริชเชสของครูรุ้ง พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล รวมถึงนวตกรรมระดับสูงอย่างเทคโนโลยีเอไอ เกี่ยวกับสถาบันศึกษาที่ใช้โรบอทในการสอนรูปแบบเอไอก็ได้นำมาเปิดตัวในงานนี้ด้วย และในงานนี้ก็มีการเปิดตัว NFT รูปภาพงานศิลปะ เซ็ท Arivel ที่เตรียมเปิดขายในเร็วๆ นี้ รวมถึงการถูกลิสต์เหรียญ JK ของแพลตฟอร์มเข้าสู่ Exchange ระดับต้นๆ เช่น Lbank , Brittrex อีกด้วยทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ Jakaverse ได้เปิดให้จับจองที่ดิน บนแพลตฟอร์ม เป็นครั้งแรก JAKAs Pre-Sale โดยมีจำนวน JAKAs ที่เปิดขาย 5,000 ยูนิต แบ่งเป็น Premium และ Regular โดย JAKA ทั้งหมดสามารถขายได้หมด Sold Out ภายใน 1 วัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า Jakaverse อยู่ในความสนใจ เป็นอย่างมาก โดยมีทั้งผู้สนใจในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้ที่เข้ามาจับจองที่ดินของ Jakaverse จากหลากหลาย เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม, แบรนด์ชื่อดังต่าง ๆ, นักลงทุน, ศิลปิน NFT, รวมทั้งนักพัฒนาแพลตฟอร์มเกมแบบกระจายอำนาจ ที่จะให้อำนาจแก่ผู้สร้างผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนักธุรกิจชื่อดัง และคนดังหลากหลายวงการที่เข้ามาร่วมบนแพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็น คุณแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) คุณฟลุค เกริกพล มัสยวานิช , คุณฌอน ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น, อดีตนักร้องค่ายเบเกอรี่มิวสิคและ คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ประธานกรรมการ บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าพ่อแห่งอสังหาและโรงแรม คุณพีรพันธ์ วชิรคพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด หรือ ห้างทองชื่อดังรายใหญ่ของไทย คุณเบน ชลาทิศ , คุณหลุยส์ อัมรินทร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน), นักแสดงชื่อดัง คุณแนนนี่ ภัทรนันท์ ดีรัศมีหรือ แนนนี่ อดีตนักร้องนำวงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ (Girly Berry) ฯลฯ นี้เป็นพียงแค่บางส่วนเท่านั้น บนแพลตฟอร์มยังมีคนดังอีกหลายคนที่เข้ามาซื้อที่ดินบนแพลตฟอร์ม Jakaverse