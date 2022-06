พาณิชย์ฯ ชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ “From Gen Z to be CEO” ประจำปี 2565

ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA (New Economy Academy) ติดอาวุธความรู้การค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2565

ผ่านไปแล้วมากกว่าครึ่งทางกับการจัดอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 ซึ่งบรรยากาศกำลังเข้มข้น มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในโครงการมากมาย สำหรับการอบรมในรอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 นี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในแต่ละหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Final Call! โอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับของโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 “ครั้งที่ 12” หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่มีความสนใจประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อและก้าวสู่การเป็น CEO ในอนาคต ผ่านการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2565 ร่วมพร้อมรับฟังเคล็ดลับและประสบการณ์จาก CEOs รวมถึงวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่นวิทวัส พลไพศาล รองประธานกรรมการ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัดหยา - วริศา ศรีเจริญ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (เพจปันโปร - Punpromotion, ปันโปร - ตัวแม่, ปันโปร - XL และตู้ซ่อนหมี)อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เทอดธรรม ไทยเวสน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญาวริศา ศรีเจริญ CMO of Punpromotionดร.ปริญ เฟื่องวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท RS Group ได้แก่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), บริษัท RS ULife จำกัด, สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 8, สถานีวิทยุ Cool Farenheit เป็นต้น , คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท RGB72 จำกัด และ Creative Talk Conference, คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ CEO แบรนด์ DEESAWAT และวิทยากรท่านอื่น ๆ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์หลังจากเข้าอบรมครบทั้ง 7 หลักสูตรแล้ว ผู้ที่ทำแบบทดสอบประเมินผลผ่าน 50% จะได้รับ e-Certificate พร้อมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากโครงการ ดังนี้Top 500 รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Training Program จัดโดย True LABTop 100 รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ อาทิ True/ Huawei/ Bitkub/ EXIM Bank/ Shopee / P&G และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของโลกนอกจากนี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น "Gen Z Ambassadors" พร้อมรับสิทธิพิเศษและรางวัลมากมายจากพันธมิตรของโครงการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2565ได้ที่ nea-genztobeceo2022.comหรือสแกนเพื่อสมัครผ่าน QR CODEหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่LINE OA : @genztobeceo2022