NIA พร้อมเปิดตัว e-book “เดอะฟาวเดอร์ 2” ชู 25 ธุรกิจนวัตกรรม พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบให้กับ MSME

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการนำเสนตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบทางนวัตกรรมให้กับภาค MSME หลังพบภาคส่วนดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่

เพื่อนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สามารถสร้างทางรอดในภาวะวิกฤต จำนวน 25 ราย ได้แก่พร้อมผลักดันสู่กรณีศึกษาแบบไทยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงเปิดเผยว่า NIA มีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นโดยมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ภาพรวมทางนวัตกรรมของประเทศก้าวสู่ 30 อันดับแรกของโลก ทั้งนี้ การที่นวัตกรรมไทยจะมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความเข้มแข็งจากภาคธุรกิจเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อน เนื่องจากภาคส่วนดังกล่าวมีศักยภาพทั้งการเป็นแหล่งจ้างงาน การนำรายได้เข้าสู่ประเทศ การลงทุนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพจำที่ดีเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางนวัตกรรมของประเทศทั้งในเชิงการบริการ การผลิต รวมถึงกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนแปลงบริบทของเมือง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าภาคธุรกิจเอกชนไทยมีการปรับตัวด้านความสามารถทางนวัตกรรมในระดับที่ดี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายมวลรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยองค์กรธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก (จากการจัดอันดับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO) และค่าเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1 ของ GDP สะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคดังกล่าวที่ต้องการจะเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแต้มต่อทางธุรกิจที่นำมาใช้ในการสร้างทางรอด - การแข่งขันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนด้านนวัตกรรมจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม - ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสตาร์ทอัพเท่านั้น ซึ่งส่วนที่สำคัญอย่างภาค MSME ยังจำเป็นต้องสร้างความตระหนักและผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมอีกมาก โดยจากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้าถึงนวัตกรรมมีเพียงไม่ถึง 1% หรือ ประมาณ 3 หมื่นราย จากกว่า 3 ล้านรายเท่านั้นนอกจากนี้ NIA จึงได้มีการเปิดตัว The Founder II เพื่อนำเสนอมุมมองของบุคคลต้นแบบผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะให้ภาคธุรกิจ หรือบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ ได้เห็นถึงบุคคลที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมซึ่งสร้างทางรอดให้กับธุรกิจของตนได้ในภาวะวิกฤต (Innovation in Time of Crisis) จำนวน 25 ราย ได้แก่โดยผู้ก่อตั้งองค์กร (The Founder) ทั้ง 3 กลุ่มยังถือเป็นต้นแบบแห่งที่จะทำให้เห็นตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบที่ทำให้สินค้า – บริการสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกัน พร้อมเป็นกรณีศึกษาแบบไทย จากแต่เดิมที่มีแต่ตัวอย่างในแบบโลกตะวันตก ซึ่งนวัตกรรมแบบไทยนั้นถือว่ามีความน่าสนใจในแง่ความประณีต การผสมผสานของศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต่างจากที่อื่นที่อาจมีความเป็นศาสตร์อย่างเดียวทั้งนี้ คาดหวังว่าหนังสือ The Founder II จะช่วยตอกย้ำให้ผู้คนหันมาสนใจหลักการคิด วิธีปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงความคิด สิ่งที่มีมูลค่าและสามารถผลิตออกมาได้ไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับแบรนด์นวัตกรรมไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดในอนาคตเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการทั่วไป หรือบุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ The Founder II อ่านได้ในรูปแบบ e- Book พร้อมรับชมนิทรรศการเสมือนจริงที่ https://thefounder.nia.or.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย