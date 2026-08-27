NSM หรือ อพวช.คว้ารางวัล “Outstanding Government Entity on Social Media” เผยเป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารบนโซเซียลฯ

NSM หรือ อพวช.คว้ารางวัล “Outstanding Government Entity on Social Media” เผยเป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารบนโซเซียล ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชน
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media’ เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารบนโซเซียลมีเดียภายในงาน ‘Thailand Social Government Awards’ ซึ่งจัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
ดร.กรรณิการ์ เฉิน กล่าวว่า รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและกำลังใจสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NSM ในการพัฒนางานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่า เข้าใจง่าย และตอบโจทย์ความสนใจของสาธารณชน พร้อมใช้พลังของสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
“ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการได้รับการไว้วางใจ แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ NSM เดินหน้าพัฒนาการสื่อสารภาครัฐในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการส่งต่อข้อมูล แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างองค์กรกับสาธารณชนอย่างยั่งยืน” ดร.กรรณิกา กล่าว
สำหรับรางวัล Thailand Social Government Awards ได้พัฒนาเกณฑ์ ‘Social Metric for Government’ ภายใต้หลักแนวคิดความไว้วางใจของสาธารณะที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ (Public Trust) เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรทัดฐานการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน 3 มุมมองหลัก คือ ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับพันธกิจ (Relevance), ความสม่ำเสมอในการสื่อสาร (Consistency) และการตอบสนองอย่างเหมาะสม (Responsiveness) ซึ่งมีการเก็บสถิติจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลักของหน่วยงานภาครัฐที่ครอบคลุมมากกว่า 300 หน่วยงาน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569 และได้นำกว่า 50 ปัจจัยสำคัญเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของเกณฑ์การวัดผล โดยได้มีคณะกรรมการและที่ปรึกษาหลากหลายแวดวงมาร่วมพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำนวน 50 หน่วยงานที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและสมบูรณ์อย่างแท้จริง