เยาวชนไทยคว้า 4 เหรียญ เวที International Nuclear Science Olympiad 2026 สร้างชื่อประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

26 สิงหาคม 2569 — สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขัน International Nuclear Science Olympiad 2026 (INSO 2026) ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย หลังผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ครบทุกคน รวม 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในเวทีระดับนานาชาติ
พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ ครู และนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน International Nuclear Science Olympiad 2026 (INSO 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–9 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยเยาวชนผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คนสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ครบทุกคน ได้แก่
• นายพีร กุหลาบทิพย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ — เหรียญทอง
• นายธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา — เหรียญเงิน
• นายธรรมพิสุทธิ์ เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ — เหรียญทองแดง
• นายเศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ — เหรียญทองแดง
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความสามารถ ความมุ่งมั่น และการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นของนักเรียน โดย สทน. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักฝ่ายประเทศไทยในการดำเนินโครงการ Thailand Nuclear Science Olympiad (ThaiNSO) เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมเยาวชนผู้แทนประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และวิศวกรของประเทศในอนาคต
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับเยาวชนผู้แทนประเทศไทย โดยระบุว่า ความสำเร็จจากการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศ แต่ประสบการณ์ที่เยาวชนได้รับมีคุณค่ามากกว่าเหรียญรางวัล ทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ การฝึกคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจากนานาประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและต่อยอดการศึกษาในอนาคต
การสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่เทคโนโลยีด้านพลังงานและนิวเคลียร์กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในระดับโลก การเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติ จึงไม่เพียงเป็นการสร้างความสำเร็จในวันนี้ แต่ยังเป็นการวางรากฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยในระยะยาว