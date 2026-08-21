“ดนุพร” เปิดเวทีมหกรรมวิจัยภูมิภาค ครั้งที่ 14 ชูพลัง “Research Synergy” นำงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาชุมชน ณ มรภ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 (14th Regional Research Expo)” ภายใต้แนวคิด “Research Synergy: พลังวิจัย ภูมิปัญญาอีสาน เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วม ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
นายดนุพร กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งสงครามเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องใช้พลังความร่วมมือ (Synergy) นำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดยกระทรวง อว. มุ่งพลิกโฉมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ไม่ใช่เพียงงานวิจัยบนหิ้ง แต่ต้องตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
“กระทรวง อว. จะใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พร้อมนำงานวิจัยที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดใช้ประโยชน์ โดยต้องผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้งานวิจัยเกิดผลจริง” นายดนุพร กล่าว
นายดนุพร กล่าวต่อว่า อีกเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ “ศูนย์กลางอาหารโลก” โดย อว. เตรียมจัดตั้งโรงงานฉายแสงที่จังหวัดนครราชสีมา ภายในปีงบประมาณ 2570 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และสมุนไพร รวมถึงกำจัดเชื้อราและแมลง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการส่งออก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงตลาดจีนผ่านระบบราง
นอกจากนี้ อว. ยังมุ่งขับเคลื่อน Wellness Economy ด้วยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อการแพทย์และการส่งออก พร้อมใช้กลไก “อว. ส่วนหน้า” ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านมาตรฐาน อย. ให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดและการส่งออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
“วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การทดลอง แต่ต้องช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่าง และสร้างรายได้ เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ลูกหลานก็สามารถกลับมาสร้างครอบครัวและประกอบอาชีพในบ้านเกิดได้ และงานวิจัยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายดนุพร กล่าว
ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคจัดขึ้นเพื่อขยายการนำเสนอและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ โดยปี 2569 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “Research Synergy” เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
การจัดงานครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 40 แห่ง นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกว่า 150 ผลงาน พร้อมการประชุมและสัมมนา 15 หัวข้อ การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม นิทรรศการนวัตกรรมเยาวชน และการจัดแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าและชุมชนกว่า 90 แห่ง
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด “Research Synergy” ที่มุ่งเชื่อมโยงพลังทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ขณะที่ รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา