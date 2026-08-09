อบต.บ่อสวก จังหวัดน่าน นำนวัตกรรมรับมืออุทกภัย “ฝายแกนดินซีเมนต์” เสริมระบบเฝ้าระวังน้ำ โดย วช. หนุน จุฬา พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเสริมความพร้อมรับมืออุทกภัยระดับชุมชน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรม “แพลตฟอร์มเสริมสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดน่าน” และ “ฝายแกนดินซีเมนต์” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการบริหารน้ำ วช. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำน่าน ว่าที่ร้อยตรี อลงกต ประสมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร วช. ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ นักวิจัย และเครือข่ายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เข้าร่วม ณ สถานีวัดน้ำท่า และฝายซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ เป็นการติดตามความพร้อมของการใช้งานนวัตกรรมในพื้นที่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท้องถิ่น นักวิจัย และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
ว่าที่ร้อยตรี อลงกต ประสมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก กล่าวว่า การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในพื้นที่ช่วยให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือและข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ ขณะเดียวกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ “แพลตฟอร์มเสริมสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดน่าน” เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงมาใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่ ขณะที่ “ฝายแกนดินซีเมนต์” เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยชะลอและกักเก็บน้ำ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของชุมชน
ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.วินัย แก้วละมุน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ โดย วช. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวังและรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนสร้างความพร้อมให้กับท้องถิ่นและชุมชนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างมีศักยภาพ