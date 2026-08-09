อบจ.น่านใช้นวัตกรรมแผนน้ำจังหวัด รับมืออุทกภัย เชื่อมระบบเตือนภัยถึงชุมชน

อบจ.น่าน นำชุดข้อมูลจากวิจัยและนวัตกรรม “แผนน้ำจังหวัดน่าน” ผลงานที่ วช.หนุนจุฬา ดำเนินการ เชื่อมโยงแพลตฟอร์มเฝ้าระวังเตือนภัยการบริหารน้ำระดับพื้นที่และชุมชน เสริมความพร้อมรับมืออุทกภัย จ.น่าน
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการใช้นวัตกรรม “แผนน้ำจังหวัดน่าน” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการบริหารน้ำ วช. นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธีระ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและบริหารจัดการน้ำ สทนช. ภาค 1 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร วช. ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดน่าน นักวิจัย และเครือข่ายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติ ต้องการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานในพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน จะช่วยให้คนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตนเอง พร้อมสนับสนุนการนำชุดความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการบริหารน้ำจำเป็นต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่ โดย “แผนน้ำจังหวัดน่าน” เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่นำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและรับมือสถานการณ์น้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ด้านนางสาวทิพวรรณ วงค์ดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำ จัดทำแผนน้ำชุมชน และประเมินสมดุลน้ำ พร้อมสนับสนุนการประสานงานและการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลจากงานวิจัยสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม
สำหรับ “แผนน้ำจังหวัดน่าน” ซึ่งพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยนำข้อมูลมาประกอบการวางแผน เฝ้าระวัง และรับมือสถานการณ์น้ำ ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาแผนที่น้ำท่วม (Flood Map) และนำเทคโนโลยี Flood Eye มาใช้ตรวจวัดความชื้นในดินและปริมาณฝน เพื่อสนับสนุนการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า และเพิ่มเวลาให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือหรืออพยพได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยนำระบบ GIS มาใช้จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติ อาทิ เรือและเครื่องสูบน้ำ รวมถึงมีกลไกคัดกรองข้อมูลและการแจ้งเตือน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผ่านการบูรณาการข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน และเสริมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ