จังหวัดน่าน รับมอบนวัตกรรมรับมืออุทกภัย วช.ร่วมเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเตรียมการและการแถลงข่าว “รวมพล! นวัตกรรมเตรียมรับมืออุทกภัย จังหวัดน่าน” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการบริหารน้ำ วช. ผู้บริหาร วช. ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดน่าน นักวิจัย และเครือข่ายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
โอกาสนี้ วช. ส่งมอบ “แพลตฟอร์มเสริมสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดน่าน” (NAN Flood Resilience Platform: NFRP) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณ์อุทกภัย โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วินัย แก้วละมุล คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระบบบูรณาการข้อมูลด้านน้ำและอุทกภัย เชื่อมโยงข้อมูลสถานีตรวจวัดน้ำ ปริมาณน้ำฝน ร่องรอยน้ำท่วม และข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ การเตือนภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านระบบ Nan Flood Disaster Management Information System (N-FDMIS) อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทกภัยและเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดน่านในการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
พร้อมนี้ ภายในงานได้นำผลงาน “รวมพล! นวัตกรรมเตรียมรับมืออุทกภัย จังหวัดน่าน” จัดเป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ได้แก่ “เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ฝายแกนดินซีเมนต์” “ดินซีเมนต์ป้องกันตลิ่งพัง” “แพลตฟอร์มเสริมสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดน่าน” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ระบบโดรนรับมือภัยพิบัติ” จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และ “การจัดการความเสี่ยงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเป็นระบบ