สทน. จับมือภาคี 4 สถาบันวิจัยใหญ่ เปิดฉากงานประชุม “Advanced Engineering Workshop ครั้งที่ 7” ระดมสมองวิศวกรชั้นนำ พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับชาติ
5 สิงหาคม 2569 – สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลัก ในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ครั้งที่ 7 (7th Advanced Engineering Workshop) วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือระดับชาติของ 4 หน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) , สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีของประเทศ อย่างยั่งยืน
การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสานต่อแนวคิดความร่วมมือด้าน "วิศวกรรมขั้นสูง" (Advanced Engineering) ยกระดับจากการทำวิจัยพื้นฐานไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ โดยไฮไลต์สำคัญของการประชุมครั้งที่ 7 นี้ ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนในเทคโนโลยีระดับแนวหน้า ได้แก่:
•เทคโนโลยีนิวเคลียร์และพลังงานฟิวชัน
•วิศวกรรมดาราศาสตร์และอวกาศ
•เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคและสุญญากาศขั้นสูง
•นวัตกรรมเพื่อความยืดหยุ่นทางอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวว่า “การประชุม Advanced Engineering Workshop ในครั้งที่ 7 นี้ เป็นหมุดหมายสำคัญในการหลอมรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 4 สถาบัน เราไม่ได้มองแค่การพัฒนาชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ แต่มุ่งเป้าไปที่การสร้างเครือข่ายวิศวกรสมรรถนะสูงที่จะเป็นฐานกำลังสำคัญในการสร้างเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Technologies) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเทคโนโลยี (National Resilience) ให้แก่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นชั้นสูง ระหว่างบุคลากรของสถาบันฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการจัดงานมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างที่มีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ”
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวิศวกรของทั้ง 4 หน่วยงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการจับคู่พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันในอนาคตอันใกล้ อันจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด