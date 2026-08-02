วช. และจังหวัดเชียงราย นำตรวจเยี่ยมความพร้อมในการใช้ นวัตกรรมโดรนเพื่อรับมือภัยพิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาระบบการใช้โดรนรับมือภัยพิบัติ เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรม “ระบบการใช้โดรน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติ พื้นที่ภาคเหนือ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director) แผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. ประเด็น “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ใน 10 จังหวัด วช. นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร วช. นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาระบบการใช้โดรน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติ พื้นที่ภาคเหนือ เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรน เป็นอีกนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง สำรวจพื้นที่ และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายนักบินโดรนที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจจริง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำหลากครั้งใหญ่ การนำนวัตกรรมระบบโดรนมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การสำรวจพื้นที่เสี่ยง การติดตามสถานการณ์ และการวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติของจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ร่วมกับ วช. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านภัยพิบัติ พร้อมสร้างเครือข่ายนักบินโดรนที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ การติดตามสถานการณ์ และการลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เทคโนโลยีโดรนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบการใช้โดรนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและสร้างเครือข่ายนักบินโดรนที่มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจตอบโต้ภัยพิบัติ ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบการใช้โดรนแล้ว 4 แห่ง และมีนักบินโดรนที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มากกว่า 100 คน มีความพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่ โดยภายในศูนย์มีทั้งโดรนสำรวจสำหรับส่งข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์ และโดรนลำเลียงที่สามารถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สูงสุด 50 กิโลกรัม รวมทั้งมีแผนต่อยอดการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโดรนและสถานีจอดโดรนอัตโนมัติ (Drone Box) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต