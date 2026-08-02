จังหวัดเชียงราย นำ วช.และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการนวัตกรรม และการใช้แผนที่เสี่ยงภัยน้ำ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำสาย ด่านพรมแดนแม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่การใช้นวัตกรรม “แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการปรับปรุงคันกั้นน้ำ” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director) แผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. ประเด็น “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ใน 10 จังหวัด วช. นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายอานนท์ ขันคำ และ นายธีระศักดิ์ พุทธรักษา ปลัดอำเภอแม่สาย นายอนุชา ยอดเชียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร วช. นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการอุทกภัย ณ พื้นที่ริมแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย
การติดตามตรวจเยี่ยมการบริหารนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำสาย ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 จ.เชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการบริหารจัดการอุทกภัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดินขุดผสมซีเมนต์เหลว ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่