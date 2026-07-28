NARIT ชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “NARIT SCIENCE WEEK 2026” ร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ NARIT SCIENCE WEEK 2026 ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2569 ณ 5 แหล่งเรียนรู้ดาราศาตร์ทั่วประเทศ ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และ สงขลา
สัปดาห์เดียวที่ทุกคนจะได้ออกเดินทางสู่โลกแห่งดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่ทั้งเรียนรู้และลงมือทำได้จริง เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ทุกวัย
ภายในงานพบกับ
- นิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive
- ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ในท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล
- ดูดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์อย่างปลอดภัย
- กิจกรรม Workshop และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM อาทิ จรวดขวดน้ำ ยานสำรวจดวงจันทร์ งานประดิษฐ์ธีมอวกาศ เกม และ Science Show
- NARIT Public Night เปิดประสบการณ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์NARIT SCIENCE WEEK 2026สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งเข้าชมท้องฟ้าจำลองและจองเข้าชมแบบหมู่คณะ
1.อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ : โทร. 084-088-2261
2.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น : โทร. 063-892-1854
3.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา : โทร. 086-429-1489
4.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา : โทร. 084-088-226
5.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา : โทร. 095-145-0411