วว. จับมือภาคเอกชน/เครือข่ายเกษตรกร ยกระดับการผลิตดาวเรืองคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัท โฮมซีดเมล็ดพันธุ์ จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการผลิตดาวเรืองคุณภาพสูง ภายใต้การดำเนิน “ศูนย์กลางองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไม้ดอกไม้ประดับ (Floriculture Innovation Hub)” เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทย และสร้างความมั่นคงด้านการผลิตไม้ดอกเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวมี ผศ. ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าศูนย์กลางองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไม้ดอกไม้ประดับ และหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบระดับภูมิภาคในการจัดการน้ำและแปลงไม้ดอกเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อพัฒนาระบบการผลิตดาวเรืองคุณภาพสูงแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การผลิตต้นกล้ามาตรฐาน การจัดการแปลงปลูก การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้รับซื้อดอกไม้รายใหญ่จากปากคลองตลาด ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตและกำหนดมาตรฐานคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตดอกดาวเรืองได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งด้านคุณภาพ สี ขนาด และช่วงเวลาการจำหน่าย ช่วยลดความเสี่ยงด้านการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ณ Homeseeds station knowledge center อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วว. และพันธมิตร จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 ราย เพื่อเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการต้นทุน การใช้เครื่องจักรกล และแนวทางการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพและความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ
ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการผลิต สร้างต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับไทยที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน