NSM เปิด “สวนผีเสื้อแห่งใหม่” มีมากกว่า 30 ชนิดที่จะพาผู้เข้าชมร่วมโบยบินเรียนรู้เรื่องราวของผีเสื้ออย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดตัวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “Nature Trail” เรียนรู้ธรรมชาติที่มีชีวิตผ่าน 9 จุดเรียนรู้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เดินหน้ายกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา เปิดตัว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “Nature Trail” และสวนผีเสื้อ “Thai Butterfly Territory” เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้จากธรรมชาติจริง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ครอบครัว และประชาชนได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศไทยอย่างใกล้ชิด ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจาก นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM และ นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการ NSM ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ อพวช. ในการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม NSM มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสธรรมชาติจริง เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จุดประกายความรักและความหวงแหนธรรมชาติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไป
สำหรับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “Miracle of Thailand Ecosystem” ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติที่มีชีวิต (Living Learning Space) โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ผ่าน 9 จุดเรียนรู้ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของระบบนิเวศไทย ตั้งแต่ความสัมพันธ์ของพรรณไม้ สัตว์ แมลง พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน ไปจนถึงบทบาทของสิ่งมีชีวิตในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ผ่านการสังเกต สำรวจ และมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ สวนผีเสื้อ “Thai Butterfly Territory” พื้นที่จัดแสดงผีเสื้อมีชีวิตของประเทศไทย ประกอบด้วย สวนผีเสื้อกลางแจ้ง (Butterfly garden), โรงเรือนผีเสื้อ(Butterfly house) และนิทรรศการกลางแจ้ง(Butterfly mini exhibition) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิต ความหลากหลาย การปรับตัว และบทบาทของผีเสื้อในระบบนิเวศ โดยรวบรวมพืชอาหาร พืชให้น้ำหวาน และผีเสื้อไทยไม่น้อยกว่า 30 ชนิด อาทิ ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา (Leopard Lacewing), ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Lemon Emigrant), ผีเสื้อหนอนมะนาว (Lime Butterfly) และผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา (Plain Tiger) ที่จะพาผู้เข้าชมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของผีเสื้อไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งยังนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามของผีเสื้อ เช่น กลยุทธ์การพรางตัว การสะสมสารพิษเพื่อป้องกันตัว และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทุกช่วงวัยเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 - 2577 - 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ Facebook : NSMThailand