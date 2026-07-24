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NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ที่มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายและวิดีโอเข้าร่วมประกวดกว่า 673 ผลงาน จากทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ Deep Sky Objects , ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ , วัตถุในระบบสุริยะ , วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ , ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก และ วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว


ในการจัดประกวดประจำปี 2569 มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง 673 ผลงาน คณะกรรมการ NARIT เผยว่า .....  “ต้องบอกว่าการตัดสินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะแต่ละภาพต่างมีเอกลักษณ์ ทั้งมุมมอง เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น เรียกได้ว่าภาพรวมของนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ในไทยนั้นเก่งกาจกันขึ้นทุกปีอย่างไม่หยุดยั้ง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งภาพเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พบกันใหม่ปีหน้าครับ”


ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2569 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ผลงาน ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท ดังนี้


1. ประเภท Deep Sky Objects


ชื่อภาพ : The Giraffe Nebula

ผู้ถ่ายภาพ : นายพรเทพ เบญญาอภิกุล


2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ชื่อภาพ : ดวงจันทร์บังดาวเสาร์

ผู้ถ่ายภาพ : นายชยพล พานิชเลิศ


3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

ชื่อภาพ : ดวงอาทิตย์ของเราในย่านแสง Hydrogen Alpha

ผู้ถ่ายภาพ : นายธีรวัฒน์ เสถียรกาล


4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

ชื่อภาพ : รอยหมุนแห่งราตรี

ผู้ถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ จุลศิลป์


5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

ชื่อภาพ : The Sky’s Smile รอยยิ้มแห่งฟากฟ้า

ผู้ถ่ายภาพ : นายวุฒิชัย กรดคีรี


6. ประเภทวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว

ชื่อผลงาน : ISS Pass at Bangsan

เจ้าของผลงาน : นายธีรวัฒน์ เสถียรกาล


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ดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับได้ที่ >> www.narit.or.th/



NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
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