NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่สุดแห่งปี 2569 ที่มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายและวิดีโอเข้าร่วมประกวดกว่า 673 ผลงาน จากทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ Deep Sky Objects , ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ , วัตถุในระบบสุริยะ , วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ , ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก และ วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว
ในการจัดประกวดประจำปี 2569 มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง 673 ผลงาน คณะกรรมการ NARIT เผยว่า ..... “ต้องบอกว่าการตัดสินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะแต่ละภาพต่างมีเอกลักษณ์ ทั้งมุมมอง เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น เรียกได้ว่าภาพรวมของนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ในไทยนั้นเก่งกาจกันขึ้นทุกปีอย่างไม่หยุดยั้ง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งภาพเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พบกันใหม่ปีหน้าครับ”
ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2569 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ผลงาน ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท Deep Sky Objects
ชื่อภาพ : The Giraffe Nebula
ผู้ถ่ายภาพ : นายพรเทพ เบญญาอภิกุล
2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ชื่อภาพ : ดวงจันทร์บังดาวเสาร์
ผู้ถ่ายภาพ : นายชยพล พานิชเลิศ
3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ
ชื่อภาพ : ดวงอาทิตย์ของเราในย่านแสง Hydrogen Alpha
ผู้ถ่ายภาพ : นายธีรวัฒน์ เสถียรกาล
4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
ชื่อภาพ : รอยหมุนแห่งราตรี
ผู้ถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ จุลศิลป์
5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
ชื่อภาพ : The Sky’s Smile รอยยิ้มแห่งฟากฟ้า
ผู้ถ่ายภาพ : นายวุฒิชัย กรดคีรี
6. ประเภทวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว
ชื่อผลงาน : ISS Pass at Bangsan
เจ้าของผลงาน : นายธีรวัฒน์ เสถียรกาล
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ดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับได้ที่ >> www.narit.or.th/