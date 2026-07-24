จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนเวทีการแสดงวัฒนธรรมดนตรี ร่วมการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยการนำเสนอของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแสดงของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านดนตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร วช. ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมเทศบาลเมือง ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านดนตรี ศิลปะ และประวัติศาสตร์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรม การนำผลงานวิจัยมาต่อยอดสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานองค์ความรู้
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีความโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน สร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างทรงพลัง การจัดการแสดงครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชน พร้อมทั้งขอบคุณ วช. มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า การแสดงดนตรี โดยการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีผ่านบทเพลง เพื่อเชื่อมโยงอดีตกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าถึงประวัติศาสตร์ผ่านมิติของดนตรี ศิลปะ และการสร้างสรรค์ และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป
ภายในงานได้รับเกียรติจาก วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า ร่วมบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่า โดยมี พลตรี ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ และ ดร.ธีรนัย จิระสิริกุล เป็นผู้อำนวยเพลง พร้อมนำเสนอการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ โหมโรงเชิดจีน เดี่ยวจะเข้โดย อาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม บทเพลง มอญอ้อยอิ่ง เขมรไทรโยค ขับร้องโดย เจ็ก ปากแพรก พม่าห้าท่อน (ขุนแผนบุกเรือนขุนช้าง) แขกมอญ (นางวันทองเล่าความฝัน) พม่าทุงเล Mon Rhapsody for Viola and Orchestra เดี่ยวไวโอลาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เจริญสุข บทเพลง The River Kwai March (Colonel Bogey) กล่าวบทกวีที่ประพันธ์ใหม่โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2536 การแสดง คนทำทาง และ รุ้งพระจันทร์ ขับร้องโดย นายอิสรพงศ์ ดอกยอ รวมถึงบทเพลง สายฝน และ รำวง ขับร้องโดย วงปล่อยแก่ราชบุรี ควบคู่กับการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลงโดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินนานาชาติ สร้างประสบการณ์การรับชมที่หลอมรวมดนตรี ทัศนศิลป์ และประวัติศาสตร์ไว้ร่วมกัน