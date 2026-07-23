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สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ.ลพบุรี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (U.S. DoD) สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จัดงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” หรือ Crimson Viper 2026 (CV26) ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) อ.เมือง จ.ลพบุรี



โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลโท คม วิริยเวชกุล เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (จก.วท.กห.) เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชาได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องอุดมรังสรรค์ พร้อมทั้งรับชมการจัดแสดงสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารภาคสนาม ณ ลานปะรำพิธี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการทดสอบประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์ในสภาพแวดล้อมจริง ภายในงานยังมีการบรรยายทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “New DSTD Structure and Mission : DSTD - PMU” โดย พลอากาศตรี กิตติศักดิ์ จุฑารัตน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพื่อนำเสนอโครงสร้างและภารกิจใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ในการเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย ร่วมด้วยการบรรยายทางวิชาการและสรุปประเด็น กิจกรรม Working group ในหัวข้อ “Technology Applied : Border Security” โดย Mr. Marc Vetter ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นำนักวิจัยเข้าร่วมงานพร้อมได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคงและการคุ้มครองกำลังพลเข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตในการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” หรือ Crimson Viper 2026 (CV26) ครั้งนี้ รวม 3 ผลงานสำคัญ ได้แก่

1. เทคโนโลยีความมั่นคงน่านฟ้า : ระบบต่อต้านโดรนคุกคาม และสถานีชาร์จอัตโนมัติ โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ระบบบูรณาการเทคโนโลยีโดรน 2 มิติ เพื่อความมั่นคง (Dual-Aspect Drone Technology for Security) ประกอบด้วย ระบบรบกวนสัญญาณโดรน (Drone Defender) ที่ทำหน้าที่ตัดการสื่อสารและระบบนำทางของโดรนคุกคาม ซึ่งผ่านการใช้งานจริงในภารกิจอารักขาคลังสรรพาวุธ สนามบิน ค่ายทหาร และพื้นที่ชายแดนมานานกว่า 8 ปี ผสานทำงานร่วมกับ สถานีชาร์จแบตเตอรี่โดรนอัตโนมัติ (Autonomous Charging Dock) ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเอง ยืดหยุ่นสูง ปรับหัวชาร์จ (Contact Charging) เข้ากับโดรนได้หลากหลายรุ่น พร้อมระบบดูดอากาศลดแรงลมขณะลงจอด และควบคุมระยะไกลผ่าน Wi-Fi เพื่อรองรับภารกิจเฝ้าระวังและบินลาดตระเวนได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้กำลังพลสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ภาคสนาม


2. วัสดุขั้นสูงสำหรับงานป้องกันและการใช้งานสองทาง (Advanced Materials for Dual-Use Protection Applications) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) เป็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุเกราะแข็งและระบบเกราะคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสูง สำหรับภารกิจความมั่นคงและการประยุกต์ใช้สองทาง (Dual-Use) ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ชูจุดเด่นด้วย เสื้อเกราะแข็งคอมโพสิต (Composite Body Armor) ป้องกันกระสุนระดับ 3 และ 3+ (NIJ Level III / III+) และ แผ่นเกราะกันกระสุนสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Armor Panels) ระดับ 3 โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการด้านเทคโนโลยีเกราะเซรามิกขั้นสูง การวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) และวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering) เพื่อยกระดับความปลอดภัยของยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ


3. การเปลี่ยนนวัตกรรมทางวิศวกรรมให้เป็นจริง (Introducing Military-Grade Equipment Testing & Engineering Services) โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ร่วมกับ NFED สวทช. นำเสนอศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการทดสอบและรับรองอุปกรณ์ทางทหาร (PTEC) ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลเพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ตามมาตรฐานทางทหาร และ บริการออกแบบต้นแบบและผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรม (NFED) เพื่อเปลี่ยนงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการให้กลายเป็นชิ้นงานต้นแบบชิ้นส่วนทางวิศวกรรม (Engineering Prototype) ที่พร้อมนำไปผลิตและใช้งานจริงเชิงอุตสาหกรรม


กิจกรรม “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” หรือ Crimson Viper 2026 (CV26) ครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดแสดงนวัตกรรมความมั่นคงและการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันชายแดนและการจัดการภัยพิบัติ โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนวัตกรรม การบรรยายทางเทคนิคและวิชาการ การประชุมหารือเพื่อต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนการสาธิตเทคโนโลยีจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีทางทหารไปปรับใช้ปฏิบัติงานจริงในอนาคต



สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)
สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)
สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)
สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)
สวทช. ขนทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์ศักยภาพในงาน “การสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569” (Crimson Viper 2026)
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