ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดทีมเยาวชนไทย จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชนะเลิศ จากการแข่งขันกว่า 100 ทีม คว้าแชมป์การออกแบบโดรนแปรอักษร ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดทีมเยาวชนไทย จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ชนะเลิศ จากการแข่งขันกว่า 100 ทีมทั่วประเทศ คว้าแชมป์การออกแบบโดรนแปรอักษร ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธี "มอบรางวัลและปิดการแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เยาวชน และผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม วช.
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่านกระบวนการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการวางแผนการบินอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นทักษะสำคัญของกำลังคนในศตวรรษที่ 21 วช. เชื่อมั่นว่าประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักพัฒนาเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรในปีนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยในอนาคต พร้อมทั้งขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการ ผู้ฝึกสอน และทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ
ผลการแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Revolt จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ทรายวิทย์ จาก โรงเรียนละหานทรายวิทยา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Gifted-KC Readyboy จาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม Gifted KC-MangoFly จาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รวม 4 ทีม จะได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน International Exhibition of Inventions 2026 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพและการเตรียมต่อยอดสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในอนาคต