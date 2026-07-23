วช. เปิดการแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 ส่งเสริมเยาวชนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เยาวชน และผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ ภายในพิธี อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นอีกทักษะสำคัญของการพัฒนากำลังคน และเป็นฐานในการพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ์ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ การแข่งขันยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมของเยาวชนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม การเขียนโปรแกรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการออกแบบแผนการบินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ทั้งนี้ การแข่งขันประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2569 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับผ่านการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน