กระทรวงแรงงาน เยือน TMEC สวทช. หารือแนวทางพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำโดย นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เข้าศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการนี้ คณะผู้บริหาร สวทช. นำโดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานและผลงานวิจัยสำคัญ ตลอดจนนำคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจริงของ TMEC เพื่อให้เห็นศักยภาพเชิงพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชิด
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า TMEC ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญและมีมูลค่าสูงของประเทศ โดยมีขีดความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การผลิตต้นแบบ ตลอดจนการทดสอบและบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และเซนเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึกเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานในวันนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการทรัพยากรข้ามกระทรวง เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะมุ่งเป้าตามความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม (Demand-driven) โดย สวทช. ขอยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้เชิงเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์อย่างหนัก ในระดับที่ผลิตอย่างไรก็ไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตวิศวกร และการสำรวจความต้องการของภาคเอกชนพบว่า ในสายการผลิตของ IC Manufacturing รวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Electronics) ยังคงขาดแคลนช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงาน (Operator) อีกเป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงานจึงมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการฝึกอบรม โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้คัดเลือกแรงงานเบื้องต้น ให้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงแรงงาน และ TMEC รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัย บูรณาการทรัพยากรในการพัฒนากำลังแรงงาน" เพื่อหาแนวทางจับคู่กำลังคนให้ตรงกับความต้องการของบริษัทเอกชน และการันตีการเข้าสู่ระบบการจ้างงานจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างแท้จริง
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนสูงถึงประมาณ 7,000 ตำแหน่ง ซึ่งความต้องการกระจายอยู่ทุกระดับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค วิศวกร ไปจนถึงนักออกแบบ โดย TMEC เป็นศูนย์กลางแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบการผลิตต้นน้ำ หรือ การผลิตลายวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ภายในห้องปฏิบัติการสะอาด (Clean Room) พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงงานอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากภารกิจด้านการวิจัย ปัจจุบัน TMEC กำลังขยายบทบาทสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในโครงการ Semiconductor Sandbox แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การออกแบบวงจรรวม (IC Design) กระบวนการผลิต (Process) และการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ (Testing and Packaging) เพื่อย่นระยะเวลาการผลิตวิศวกรจาก 4 ปี ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ภายใน 2 ปี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. ในการจัดอบรมหลักสูตรลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Experience) ระยะเวลา 5 วัน รวม 30 ชั่วโมง รองรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่รวมถึงการอัปสกิลแรงงานจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) เข้าสู่ระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ได้ปีละกว่า 350 คน ควบคู่ไปกับการวางแนวทางสร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทชั้นนำ
การหารือร่วมกันในครั้งนี้ สวทช. และกระทรวงแรงงาน ได้สรุปแนวทางพัฒนาแผนการทำงานร่วมกันใน 3 ประเด็น ประการแรก คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดส่งบุคลากรและครูฝึกเข้ามาเรียนรู้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจริงที่ TMEC เพื่อนำไปขยายผลต่อยอด ต่อมาคือ การยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะ (Up-skill / Re-skill) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มแรงงานในการเข้าสู่สายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และประการสุดท้าย ในการจัดทำมาตรฐานการรับรองทักษะวิชาชีพ (Certificate) ร่วมกับภาคเอกชนในเครือข่าย โดยประยุกต์ใช้แนวทางเดียวกับโมเดล ITPE ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานไทยสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมูลค่าสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน