NARIT เผยเบื้องหลังการตัดสินประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2569

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพบรรยากาศการตัดสินประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2569 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"
ทางทีมคณะกรรมการของ NARIT เผยว่า ในปีนี้แต่ละภาพที่ส่งเข้ามามีจุดเด่นแตกต่างกัน ทั้งเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และความยากในการถ่ายภาพ กรรมการจึงต้องเปิดดูซ้ำหลายรอบ เปรียบเทียบกันทีละรายละเอียด เพราะรู้ดีว่าเบื้องหลังภาพสวยๆ แต่ละภาพ คือเวลา ความอดทน และความตั้งใจของเจ้าของ
สำหรับปี 2569 นี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายและวิดีโอเข้าร่วมประกวดกันอย่างล้นหลามกว่า 673 ผลงาน จากทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ Deep Sky Objects , ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ , วัตถุในระบบสุริยะ , วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ , ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก และ วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว
“ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแบ่งปันความงดงามของท้องฟ้าผ่านภาพถ่ายดาราศาสตร์ และทำให้การตัดสินครั้งนี้เต็มไปด้วยผลงานคุณภาพ ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไร ใครจะเป็นเจ้าของรางวัลในปีนี้ รอติดตามการประกาศผลเร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์ NARIT ครับ”