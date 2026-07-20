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สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักบริหารงานเชิงพื้นที่ (นบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการอบรมรวม 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุมทั้งกลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมถึงข้าราชการส่วนกลางและสายงานสนับสนุน เพื่อบ่มเพาะและยกระดับวิสัยทัศน์ของแม่ทัพผู้ขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการบริหารงานเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยี



ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” พร้อมจุดประกายเพื่อติดอาวุธทางความคิดและส่งมอบเครื่องมือเทคโนโลยีให้แก่นักบริหารงานเชิงพื้นที่ นำไปปลดล็อกศักยภาพและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด โดยท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ถาโถมทั่วโลก ทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ วิกฤตสิ่งแวดล้อม และกระแส AI Disruption ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรและแรงงานแบบเดิม ที่มักติดหล่มกับการทำงานแบบ “ทำมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อย” ไปสู่ “เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง หรือการ “ทำน้อยแต่ได้มาก” เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13


เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อจำกัดด้านงบประมาณแผ่นดินซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการในทุกเรื่องพร้อมกันได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนจากการดำเนินงานในลักษณะกระจายตัวแบบเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่ำและทำให้สูญเสียโอกาส ไปสู่การ “เลือกทำในเรื่องสำคัญ” ที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างแก่ประชาชนเป็นหลัก โดย สวทช. พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางเทคนิค (Technical Partner) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในทุกพื้นที่ เพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็น “คานงัด” ในการปลดล็อกศักยภาพของท้องถิ่น


ที่ผ่านมา สวทช. ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปแทรกซึมและสร้างผลกระทบเชิงบวกในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ผ่านโครงการ “ทุ่งกุลาม่วนซื่น” พัฒนาพื้นที่ในภาคอีสาน เพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านการสร้างระบบผลิตและตลาดที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่ เช่น ข้าว พืชหลังนา พืชผัก สมุนไพร และโคเนื้อ ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนฐานทุนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมพัฒนาโมเดลไม้ดอก “ปทุมมา” รองรับงานพืชสวนโลก ปี 2569 ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ด้านการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยการขยายผลแพลตฟอร์ม “Traffy Fondue” ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในช่วงปี 2569–2570 เพื่อนำระบบ AI เข้ามาช่วยรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเมืองโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ระบบราชการโปร่งใสและคล่องตัว และด้านสังคมและสุขภาพ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มดูแลผู้สูงอายุองค์รวมในชุมชน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์


ในช่วงท้ายของการบรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต โดยสนับสนุนให้นักบริหาร นบท. ร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานพลังร่วมกันระหว่างภาครัฐ สวทช. ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะไม่เพียงแต่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณลงได้เท่านั้น แต่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมีเอกภาพ และนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค
สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค
สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค
สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค
สวทช. จับมือ มหาดไทย ส่งเครื่องยนต์ วทน. ขับเคลื่อน นบท. 69 ชูแนวคิด High Impact ปฏิรูปเศรษฐกิจภูมิภาค