“ดนุพร” เปิดงาน "ART DNA HUB" วช. หนุนศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางองค์ความรู้ ยกระดับทุนปัญญาทัศนศิลป์ไทยสู่เวทีนานาชาติ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 นายดนุพร ปุณกัณต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน ART DNA HUB : ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ ภายใต้แนวคิด "ถอดรหัสศิลปะ ถ่ายทอดข้ามรุ่น สร้างคน สร้างนวัตกรรม" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง ผู้บริหารจัดการศูนย์ ART DNA HUB, ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ พร้อมด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารจากกระทรวง อว. ผู้บริหาร วช. นักวิชาการ เข้าร่วมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
นายดนุพร ปุณกัณต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ควบคู่กับการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของประเทศให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการบูรณาการศิลปะ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน พร้อมระบุว่าโครงการ ART DNA HUB ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านกระบวนการ "ถอดรหัสศิลปะ" เพื่อสืบทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ โดยใช้เครื่องมืออย่าง Art DNA Map และ Art DNA Canvas รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปะอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระทรวง อว. คาดหวังให้ ART DNA HUB ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ของประเทศ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า นโยบายของกระทรวง อว. มุ่งส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ควบคู่กับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมชี้ว่า ART DNA HUB เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม ถ่ายทอด และสืบทอดองค์ความรู้จากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านกระบวนการ "ถอดรหัสศิลปะ" เพื่อพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะได้ในอนาคต อีกทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านศิลปะยังสอดคล้องกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยคาดหวังให้ ART DNA HUB เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับศักยภาพศิลปินไทยสู่ระดับนานาชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ แต่ที่ผ่านมาองค์ความรู้จำนวนมากยังคงอยู่ในตัวบุคคลและไม่ได้รับการรวบรวม ถ่ายทอด และพัฒนาอย่างเป็นระบบ วช. จึงสนับสนุนการจัดตั้ง ART DNA HUB เพื่อเป็นกลไกในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ เชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจัดการองค์ความรู้ พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัล และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ อาทิ Virtual Gallery และ Virtual Exhibition เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนสามารถเข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรม พัฒนากำลังคนด้านศิลปะ และต่อยอดสู่การวิจัย นวัตกรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง ผู้บริหารจัดการศูนย์ ART DNA HUB กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด "ถอดรหัสศิลปะ ถ่ายทอดข้ามรุ่น สร้างคน สร้างนวัตกรรม" โดยมุ่งพัฒนา ART DNA HUB ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ของประเทศ ผ่านการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัล คลังองค์ความรู้ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน ครู นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางศิลปะได้อย่างเท่าเทียม พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับศิลปะไทยสู่เวทีสากล ตลอดจนสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศิลปินทุกช่วงวัยให้ร่วมกันสืบสานและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ART DNA HUB ภายใต้การสนับสนุนของ วช. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ผ่านระบบคลังความรู้ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าทางการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพด้าน Soft Power ของประเทศ พร้อมขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ศิลปิน เครือข่ายความร่วมมือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมผลักดันให้โครงการและการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการเปิดตัว ART DNA HUB : ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ อย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คลังองค์ความรู้ดิจิทัล เครื่องมือ Art DNA Map และ Art DNA Canvas รวมถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิลปิน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันศิลปะไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการ ART DNA HUB เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร