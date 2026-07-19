Giuseppe Piazzi ผู้ค้นพบ “เซเรส” ดาวเคราะห์น้อยดวงแรกของระบบสุริยะที่ถูกค้นพบ

“ดาวเคราะห์น้อย” หนึ่งในวัตถุอวกาศที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นวัตถุหินขนาดเล็กแตกต่างกันตั้งแต่ก้อนหินขนาดเล็กเพียงไม่กี่เมตร จนถึงก้อนใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 1,000 กิโลเมตร โดยเป็นเศษซากที่เหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อราว 4.6 พันล้านปีก่อน ส่วนใหญ่พบหนาแน่นในบริเวณที่เรียกว่า “แถบดาวเคราะห์น้อย” ซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
แม้จะมีขนาดเล็กแต่ดาวเคราะห์น้อยก็เปรียบเสมือนแคปซูลเวลาจากยุคกำเนิดระบบสุริยะ เนื่องจากบางดวงมีสารประกอบอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ และองค์ประกอบก็ยังไม่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงจากความร้อนหรือแรงดันสูงจากแกนกลางเหมือนดาวเคราะห์ดวงใหญ่ จึงเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลใหม่ๆ และไขปริศนาการกำเนิดระบบสุริยะและการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
ดาวเคราะห์น้อยดวงแรกของระบบสุริยะที่ถูกค้นพบคือ “เซเรส” (Ceres) วัตถุที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 960 กิโลเมตร เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบโดย จูเซปเป ปิอาซซี (Giuseppe Piazzi) เมื่อ 1 มกราคม 1801 ปัจจุบันดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้รับการจัดประเภทให้เป็น “ดาวเคราะห์แคระ” และเป็นดาวเคราะห์แคระดวงเดียวที่อยู่ระบบสุริยะชั้นใน
ผู้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงแรกของระบบสุริยะคือ จูเซปเป ปิอาซซี นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เขาเกิดเมื่อ 16 กรกฎาคม 1746 ที่เมืองปอนเต อิน วัลเตลลินา (Ponte in Valtellina) ประเทศอิตาลี ปิอาซซีค้นพบเซเรส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1801 ก่อนประกาศการค้นพบดาวดวงนี้ เขาได้พบวัตถุอวกาศที่เคลื่อนที่ท่ามกลางกลุ่มดาว ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่กับที่ แต่เมื่อสังเกตเห็นว่ามันเคลื่อนที่ ทำให้เขามั่นใจว่าเป็นดาวเคราะห์ เนื่องกจากมีแสงค่อนข้างจางและมีสีเหมือนดาวพฤหัสบดี มีการเคลื่อนที่ช้าและค่อนข้างสม่ำเสมอ
หลักจากการรวบรวมข้อมูลวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงใหม่ร่วมกับนักดาราศาสตร์คนอื่นๆ เขาสามารถระบุตำแหน่งและสามารถระบุได้ว่าวัตถุนี้ไม่ใช่ดาวหางแต่เป็นเหมือนดาวเคราะห์ขนาดเล็ก การค้นพบในครั้งนี้จึงถือเป็นการพบดาวเคราะห์น้อยดวงแรก ซึ่งในตอนแรกปิอาซซีได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ว่า "เซเรส เฟอร์ดินานเดีย" ตามชื่อเทพีแห่งธัญพืชของโรมัน ต่อมาได้ตัดคำว่า “เฟอร์ดินานเดีย” ออกด้วยเหตุผลทางการเมือง
ด้วยการค้นพบที่สำคัญทางด้านดาราศาตร์ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) จึงได้มีการนำชื่อ “ปิอาซซี” (Piazzi) ของเขา มาตั้งชื่อหนึ่งในแอ่งหลุมบนดวงจันทร์เมื่อปี 1935 และในเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี ก็ยังถือเป็นเดือนที่เหล่านักดาราศาสตร์ได้ระลึกถึงผู้ที่ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยเป็นดวงแรกอีกด้วย
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
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- britannica.com (Giuseppe Piazzi)
- indahall.org (Scientist of the Day Giuseppe Piazzi)
- science.nasa.gov(Asteroids)