(VDO Clip) ชวนชม : งานวิจัยสมุนไพรพื้นบ้าน เพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพจากต้นน้ำ – ปลายน้ำ สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

MGROnline Science ชวนรู้จัก : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ "สมุนไพรพื้นบ้าน" ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่เริ่มตั้งแต่การเตรียมสมุนไพร การใช้นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพร ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตราฐาน สร้างรายได้ให้ชุมชนและยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
เป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเรานั้น มีสรรพคุณมากมายที่เป็นประโยชน์ หลายๆ ชมชุน ได้มีการนำสมุนไพรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กลายเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี, ดร.บุญสิริ ปิดตาแสง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อ.อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้นำงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของคนในชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานที่ได้นำสมุนไพรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์อยู่ก่อนหน้านี้ ให้มีคุณภาพและมีมาตราฐาน จนสามารถส่งขายไปยังต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน