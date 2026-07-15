NASA เผย ยานนิว ฮอไรซันส์ ตื่นจากโหมดจำศีลในระยะห่างจากโลก 9,500 ล้านกิโลเมตร พร้อมเดินทางสำรวจพรมแดนสุดท้ายอันลึกลับของระบบสุริยะ

หลังจากได้เป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางไปถึงดาวพลูโต พร้อมกับได้ถ่ายภาพและสำรวจดาวเคราะห์แคระได้อย่างใกล้ชิด เมื่อปี 2015 ตามด้วยการเข้าใกล้และถ่ายภาพวัตถุในแถบไคเปอร์ที่มีชื่อว่า อาร์ร็อกคอต (Arrokoth) ในปี 2019 ทำให้ “ยานนิว ฮอไรซันส์” (New Horizons) กลายเป็นหนึ่งในยานสำรวจอวกาศที่เดินทางไกลจากโลกมากที่สุด ที่สามารถเดินทางไปถึงพื้นที่อันไกลโพ้นของระบบสุริยะ ตามรอยยานอวกาศรุ่นพี่ อาทิ ยานวอยเอเจอร์ 1 วอยเอเจอร์ 2 ไพโอเนียร์ 10 และ ไพโอเนียร์ 11
ล่าสุด องค์การนาซา (NASA) ได้เผยสถานะปัจจุบันของยานอวกาศลำนี้ว่า ยานนิว ฮอไรซันส์ ได้ฟื้นตื่นจากการหลับใหล และพร้อมเดินทางสำรวจพรมแดนสุดท้ายอันลึกลับของระบบสุริยะต่อ เพื่อให้มนุษย์ได้ค้นพบข้อมูลใหม่ๆ และเข้าใจระบบสุริยะของเราได้มากยิ่งขึ้น
ศูนย์ควบคุมการบิน ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (APL) ยืนยันว่า ยานนิว ฮอไรซันส์ได้ตื่นจากโหมดจำศีลที่ใช้ระยะเวลานานถึง 321 วัน หรือเกือบ 1 ปี ได้อย่างปลอดภัย หลังจากเข้าสู่โหมดนี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2025 โดยในปัจจุบันยานอวกาศลำนี้กำลังเดินทางอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางประมาณ 9,500 ล้านกิโลเมตร
การเดินทางของยานอวกาศเพื่อสำรวจระบบสุริยะอันกว้างหใญ่นั้น มีระยะเวลาในการเดินทางที่นานมาก และเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในยาน ทางนาซาจึงตั้งค่าให้ยานเข้าสู่ “โหมดจำศีล" (Hibernation) ซึ่งโหมดนี้ ระบบส่วนใหญ่จะปิดการทำงาน แต่บางระบบของยาน เช่น เครื่องตรวจวัดพลาสมา ลมสุริยะ และเครื่องตรวจจับฝุ่นอวกาศ จะยังเก็บข้อมูลการทำงานอยู่
นาซาได้เผยว่ายานนิว ฮอไรซันส์ ที่ตื่นจากโหมดจำศีลมีสภาพสมบูรณ์และพร้อมเดินทางมุ่งหน้าลึกลงไปในแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อม ข้อมูลอนุภาค และความหนาแน่นของฝุ่นในห้วงอวกาศอันมืดมิดบริเวณขอบของระบสุริยะ และด้วยระยะห่างจากโลกกว่า 9,500 ล้านกิโลเมตร ทำให้การส่งข้อมูลจากยานมาสู่โลกต้องใช้ระยะเวลาประมาณกว่า 9 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากยานจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงขอบเขตที่สิ้นสุดของระบบสุริยะได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูล - ภาพอ้าง
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- science.nasa.gov(new horizons)
- cience.nasa.go (NASA’s New Horizons Spacecraft Wakes from Hibernation in Good Health)