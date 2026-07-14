อว. หนุน สทน. ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ครบรอบ 20 ปี ชูเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขับเคลื่อนอนาคตประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569, กรุงเทพมหานคร – สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง ภายใต้แนวคิด "Nuclear Technology for Sustainable Future" สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษใหม่ มุ่งยกระดับงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยระบุว่า แนวคิด "Nuclear Technology for Sustainable Future" ไม่ได้หมายถึงเพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่คือการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างอนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน และพร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านสุขภาพ อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า “ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม สนับสนุนการแพทย์สมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม และผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันว่ากระทรวง อว. จะสนับสนุนให้ สทน. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว”
ด้าน รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สทน. ได้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
ผู้อำนวยการ สทน. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ศักยภาพ ผลงาน และผลสัมฤทธิ์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทย สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยและสันติ ควบคู่กับการประกาศเจตนารมณ์ในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งนวัตกรรมนิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในงานคือ การจัดเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “SMRs: Game Changer for Thailand - (SMRs: ตัวเปลี่ยนเกมสู่อนาคตประเทศไทย)” ซึ่งมุ่งแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยี Small Modular Reactors (SMRs) หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะหนึ่งในกลไกสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ยกระดับภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI Economy รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนระดับโลก
เวทีเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมความคิดเห็น ได้แก่
•รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. บรรยายในหัวข้อ "ศักยภาพและการประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตด้วยเทคโนโลยี SMR"
•ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (กรมโลกร้อน) บรรยายในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero 2050 และบทบาทของเทคโนโลยี SMR"
•คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการประยุกต์ใช้ SMR เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม"
•คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) บรรยายในหัวข้อ "โครงสร้างพื้นฐานพลังงานยุคใหม่ การขับเคลื่อน AI และ Data Center ในโลกอนาคต" โดยการเสวนาในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (มิหมี) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
งานเสวนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ประกอบด้วย ช่วงการนำเสนอมุมมองของวิทยากรแต่ละท่าน ช่วงถาม-ตอบเจาะลึกประเด็นโดยผู้ดำเนินรายการ และช่วงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามโดยตรง ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจหลายมิติ อาทิ แนวทางที่เทคโนโลยี SMR จะช่วยแก้ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในอดีต ความเป็นไปได้และก้าวแรกที่จับต้องได้ของประเทศไทยในการนำ SMR มาใช้จริง ความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตไฟฟ้าจาก SMR กับกลไกตลาดคาร์บอนภายใต้แผน NDC 3.0 และ LT-LEDs การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการนำ SMR มาใช้ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ตลอดจนบทบาทของพลังงานสะอาดต่อขีดความสามารถของไทยในการดึงดูดการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมถึงประเด็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นพิเศษ เช่น แนวทางการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี ความพร้อมของประเทศไทยในภาพรวมต่อการมี SMR แนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ที่สนใจสายงานนิวเคลียร์ และการเปรียบเทียบมุมมองด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ในเชิงเปรียบเทียบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอื่นในอดีต
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 และตลอดการเดินทาง 20 ปี สถาบันฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง ทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับสาธารณสุขไทย ไปจนถึงการเตรียมพร้อมด้านพลังงานสะอาด การจัดงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ แต่ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่พร้อมเคียงข้างและสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศไทย
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