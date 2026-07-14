วว. นำเสนอศักยภาพงานวิจัย - เทคโนโลยีผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดย ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช ดร.อมรรัตน์ ขยันการนาวี ดร.วิราภรณ์ สุ่มสกล และดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์ ร่วมกับ ดร.วราภรณ์ ศรเดช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และดร.ประไพศรี ไม้สนธิ์ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท Good for All จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่มีมูลค่าเพิ่ม ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
ในการนี้ คณะนักวิจัยร่วมนำเสนอศักยภาพของ วว. ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงงานต้นแบบการผลิตสารสกัดสมุนไพร เทคโนโลยีการสกัด และ เทคโนโลยีการกักเก็บสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลไม้ไทย ตลอดจนความพร้อมด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตสมุนไพรในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ได้แก่ มะขามป้อม มะม่วงหาวมะนาวโห่ และหอมแดง ซึ่งล้วนเป็นพืชที่มีสารสำคัญและสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจากการหารือร่วมกัน บริษัท Good for All จำกัด ให้ความสนใจต่อศักยภาพด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เป็นอย่างยิ่ง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในอนาคต เพื่อสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ยั่งยืน
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