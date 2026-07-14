วช. ดันงานวิจัยสังคมศาสตร์สู่เศรษฐกิจฐานราก ปิดท้ายหลักสูตร RUSH ระยะ 2 ภาคอีสาน ชู “อธิปไตยทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพและจรรยาบรรณด้านการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (The Research Utilizations Program for Social Sciences and Humanities Phase II: RUSH) ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับศักยภาพนักวิจัยไทยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ได้จริง
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประธานกล่าวเปิดการอบรม ได้ระบุว่า การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญเนื่องจากเป็นการดำเนินงานในพื้นที่สุดท้ายของหลักสูตร RUSH ในระยะนี้ ซึ่งทำให้เครือข่ายนักวิจัยเชื่อมโยงครบถ้วนทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของภาคอีสานที่เป็นมากกว่าพื้นที่ศึกษา แต่เป็น "พื้นที่แห่งความรู้" โดยได้กล่าวเน้นย้ำว่า:
"ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ที่รอให้ทฤษฎีจากภายนอกมาอธิบาย แต่เป็นแผ่นดินที่มีทฤษฎีของตนเองรอการค้นพบ และผู้ที่จะค้นพบสิ่งเหล่านั้น ก็คือนักวิจัยที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่าน... ด้วยเหตุนี้ วช. จึงมุ่งส่งเสริมให้งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก้าวจากการอธิบายปัญหา ไปสู่การชี้ทางออก สร้างโอกาส และเปิดพื้นที่ให้ความรู้จากท้องถิ่นและชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง"
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดยแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็ง และได้กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของโครงการว่า:
"สำหรับการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ ที่เป็นกลไกหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งขยายโอกาสการเข้าถึงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ เชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ และต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในมิติเชิงนโยบาย การพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างผลกระทบเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม"
ขณะที่ไฮไลต์สำคัญของงานคือการบรรยายปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มาร่วมให้มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของไทย โดยท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องมี "อธิปไตยทางวิชาการ" เป็นของตนเอง ไม่หลงลืมรากเหง้าภูมิปัญญา และไม่ควรพึ่งพิงเพียงทฤษฎีจากโลกตะวันตกเพียงอย่างเดียว โดยได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า
"ปัญหาคือเรามักรับเอาสังคมศาสตร์จากตะวันตกมาอธิบายสังคมไทยทั้งหมด นักการศึกษาของเราส่วนใหญ่แปลตำราต่างชาติมาสอน เราต้องมี 'อธิปไตยทางวิชาการ' ด้วย ไม่ใช่นำเข้า (Import) ทฤษฎีฝรั่งอย่างเดียว... หากคุณสามารถใช้ความรู้ตะวันตกมาอธิบายร่วมกับบริบทของสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน นั่นต่างหากที่สมควรได้รับการยกย่อง"
พร้อมทั้งฝากทิ้งท้ายเพื่อปลุกพลังผู้เข้าร่วมอบรมว่า
"ผมอยากให้ทุกท่านเป็นมากกว่านักวิจัย เป็นมากกว่าอาจารย์ แต่จงเป็น 'นักยุทธศาสตร์ทางวิชาการ' คิดว่าจะนำวิชาการมาปลุกคนไทย ปลุกธุรกิจ เศรษฐกิจ และชุมชนไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไร โดยประสานไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
สำหรับบรรยาการการเปิดงานมีการแสดงต้อนรับในพิธีเปิด โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โครงการอบรมหลักสูตร RUSH ระยะที่ 2 มีกำหนดจัดการอบรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศได้เข้าร่วม
ตลอดระยะเวลาการอบรมรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ On-site รวม 4 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) และการให้คำปรึกษา (Coaching) อย่างครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด หลังจากนั้นจะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์ โดยทางโครงการฯ จะมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อผู้เชี่ยวชาญในลำดับต่อไป