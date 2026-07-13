“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” และการจัด “เทศกาลหุ่นโลก” คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที GovMedia Conference & Awards 2026 ที่ยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม การสื่อสาร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชี้เป็นความภาคภูมิใจของ NSM และประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2569 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ เข้ารับ 2 รางวัลจากงาน GovMedia Conference & Awards 2026 เวทีที่ยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม การสื่อสาร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการ NSM พร้อมด้วย ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ NSM เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัล ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์
โดย NSM ได้รับรางวัล 2 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัล Thailand Outreach Project of the Year – Science and Technology จากผลงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะโครงการที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ
และรางวัล Thailand Public-Private Partnership of the Year – Science and Technology จากการจัด “เทศกาลหุ่นโลก” ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งสองรางวัลนับเป็นความภาคภูมิใจของ NSM และประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน