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(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




MGROnline Science ชวนรู้จัก : ผลงานวิจัย “การใช้อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ในสภาพการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย” โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่จะช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากร “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 21 ชนิดของประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่มีในสวนสัตว์ทั่วประเทศไทยเพียงแค่ 17 ตัว และในป่าตามธรรมชาติที่มีจำนวนลดน้อยลงจนมีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ในระดับสากล (IUCN Red List)


งานวิจัยนี้ ..... สามารถตอบโจทย์การป้องกันการผสมเลือดชิด เนื่องจากเลียงผาที่สายเลือดใกล้กันมากเกินไปมักจะอ่อนแอและมีลูกยาก นักวิจัยจะจับคู่ผสมพันธุ์ข้ามสายเลือด สามารถช่วยเพิ่มประชากรเลียงผาในศูนย์เพาะเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วลูกเลียงผาเกิดใหม่สามารถกำนดเพศได้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทยได้อย่างยั่งยืน




(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว
(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว
(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว
(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว