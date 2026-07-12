(VDO Clip) ชวนรู้จัก! งานวิจัยอนุรักษ์ “เลียงผา” ที่กำหนดเพศได้ ความหวังการฟื้นจำนวนในสวนสัตว์ที่เหลือเพียง 17 ตัว

MGROnline Science ชวนรู้จัก : ผลงานวิจัย “การใช้อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ในสภาพการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย” โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่จะช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากร “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 21 ชนิดของประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่มีในสวนสัตว์ทั่วประเทศไทยเพียงแค่ 17 ตัว และในป่าตามธรรมชาติที่มีจำนวนลดน้อยลงจนมีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ในระดับสากล (IUCN Red List)
งานวิจัยนี้ ..... สามารถตอบโจทย์การป้องกันการผสมเลือดชิด เนื่องจากเลียงผาที่สายเลือดใกล้กันมากเกินไปมักจะอ่อนแอและมีลูกยาก นักวิจัยจะจับคู่ผสมพันธุ์ข้ามสายเลือด สามารถช่วยเพิ่มประชากรเลียงผาในศูนย์เพาะเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วลูกเลียงผาเกิดใหม่สามารถกำนดเพศได้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทยได้อย่างยั่งยืน