17 กรกฎาคม ชวนชมดาวเคียงเดือน (ดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์) 2 วัตถุที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

ในช่วงหัวค่ำของวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 จะเป็นช่วงเวลาที่ “ดวงจันทร์” (ขึ้น 3 ค่ำ) อยู่ใกล้กับ “ดาวศุกร์” ในระยะ 2.4 องศา โดยจะปรากฏให้เห็นในทิศตะวันตก เวลาประมาณ 19.00 – 21.20 น. ซึ่งดาวศุกร์ที่ปรากฎในช่วงหัวค่ำคนไทยมักเรียกว่า “ดาวประจำเมือง”
ดวงจันทร์ และ ดาวศุกร์ ถือเป็น 2 วัตถุที่มีความสว่างที่สุดบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืน โดยดวงจันทร์มีความสว่างที่สุด (ดวงจันทร์เต็มดวง มีค่าประมาณ -12.6) และดาวศุกร์สว่างเป็นอันดับสองบนท้องฟ้า (มีค่าประมาณ - 4.6) นักดาราศาสตร์วัดความสว่างของดาวด้วยค่า อันดับความสว่างปรากฏ (Apparent Magnitude) ยิ่งตัวเลขติดลบมาก ยิ่งสว่างมาก
แม้จะเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า แต่วัตถุทั้ง 2 ก็มีสถานะที่แตกต่างกัน โดยดวงจันทร์มีสถานะเป็นดวงจันทร์บริวารของโลก ส่วนดาวศุกร์มีสถานะเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 2 ของระบบสุริยะจักรวาล และยังมีฉายาว่า “ฝาแฝดของโลก” อีกด้วย
ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)