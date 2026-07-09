NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ และเอ็กซอนโมบิล เปิดเวที “ASPC 2026” เฟ้นสุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ใน 3 สาขา “วิทยาศาสตร์กายภาพ - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ประยุกต์”

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.69 ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และคุณวรณัน สกุลศิริธรากุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมเปิดเวทีการประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 12” (The 12thASEAN Student Science Project Competition,ASPC 2026) มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการพัฒนาโครงงานและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องแสงเดือน–แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯกล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นผลักดันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งบ่มเพาะเยาวชนเพื่อส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ไม่เพียงเฉพาะเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาเซียนครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมมิตรภาพและเครือข่ายระหว่างนักเรียนและครูจากประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน STEM แล้ว ยังเป็นพลังสำคัญที่จะผลักดันศักยภาพของเยาวชน ก้าวสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า NSM ร่วมด้วย สมาคมวิทย์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด “โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 12” (The 12thASEAN Student Science Project Competition,ASPC 2026) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2569 โดยปีนี้มีตัวแทนเยาวชนและผู้เข้าร่วมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 7 ประเทศจำนวน 85 คน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 3 สาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวนรวม 32 โครงงาน ซึ่งหวังว่าเวทีนี้เยาวชนจะได้สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนนักวิทย์ในระดับอาเซียน นำไปสู่การสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ยังได้จัดกิจกรรม PEP TALK เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนอาเซียน โดยมี คุณเอกภักดิ์ วงศ์หิรัญสมบัติ AI Technology Architect จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มาการบรรยายในหัวข้อ “Build Smarter Science Projects with AI: From Data to Discovery” ซึ่งนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาองค์ความรู้ ไปจนถึงการต่อยอดสู่การค้นพบและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเสริมศักยภาพเยาวชนในการก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้งนี้ การประกวดโครงงานฯ จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นี้ ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี