xs
xsm
sm
md
lg

นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. ภญ. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการนาโนเทคฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Sungjoo Lee, Director of SKKU-SAINT พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันนาโนวิทยาและเทคโนโลยีขั้นสูง (SKKU Advanced Institute of Nanotechnology: SKKU-SAINT) มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพด้านการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานของนาโนเทค พร้อมหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรม NANOTEC – SKKU-SAINT Meeting on Nanotechnology Collaboration หมุดหมายสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติระหว่าง 2 ประเทศ



การเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้แทนจาก SKKU-SAINT ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย และนาโนเทค สวทช. ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนาโนโค้ตติ้ง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนาโนโรโบติกและนาโนนีดเดิล ตลอดจนวัสดุเร่งปฏิกิริยาขั้นสูง ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยของทั้งสองสถาบันอย่างใกล้ชิด


การพบปะครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของนาโนเทคและ SKKU-SAINT ในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยมุ่งต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ นาโนวัสดุ เซนเซอร์และการวินิจฉัย นาโนเทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ วัสดุนาโนสมรรถนะสูง ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยร่วม และจัดกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ 


และยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาว ที่ได้ต่อยอดสู่ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างนาโนเทค สวทช. และ SKKU-SAINT ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลก ทั้งด้านสุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม





นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก
นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก
นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก
นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก
นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก
+1