นาโนเทค จับมือ SKKU มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายความร่วมมือวิจัยนาโนเทคโนโลยี สู่การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์โลก

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. ภญ. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการนาโนเทคฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Sungjoo Lee, Director of SKKU-SAINT พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันนาโนวิทยาและเทคโนโลยีขั้นสูง (SKKU Advanced Institute of Nanotechnology: SKKU-SAINT) มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพื่อเยี่ยมชมศักยภาพด้านการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานของนาโนเทค พร้อมหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรม NANOTEC – SKKU-SAINT Meeting on Nanotechnology Collaboration หมุดหมายสำคัญของการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติระหว่าง 2 ประเทศ
การเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้แทนจาก SKKU-SAINT ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย และนาโนเทค สวทช. ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนาโนโค้ตติ้ง นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนาโนโรโบติกและนาโนนีดเดิล ตลอดจนวัสดุเร่งปฏิกิริยาขั้นสูง ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยของทั้งสองสถาบันอย่างใกล้ชิด
การพบปะครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของนาโนเทคและ SKKU-SAINT ในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยมุ่งต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ นาโนวัสดุ เซนเซอร์และการวินิจฉัย นาโนเทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ วัสดุนาโนสมรรถนะสูง ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยร่วม และจัดกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ
และยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาว ที่ได้ต่อยอดสู่ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างนาโนเทค สวทช. และ SKKU-SAINT ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลก ทั้งด้านสุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม