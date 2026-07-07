วว. เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ “ปทุมมาปลอดโรค” สร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบยกระดับไม้ดอกเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทย

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชกลุ่มกระเจียวเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์ไม้ดอกฝั่งอ่าวไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้กำลังใจคณะนักวิจัย นักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ โดยเน้นย้ำบทบาทของการวิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับภาคการเกษตร สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
โดยโครงการนี้ มี ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการฯ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต พืชกลุ่มปทุมมาปลอดโรคแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตต้นพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการแปลงปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตไม้ดอกเศรษฐกิจของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย พร้อมพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตพืชกลุ่มปทุมมา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วว. และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเป็นแหล่งดำเนินงานวิจัย ทั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและแปลงสาธิตการปลูกปทุมมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่อาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่
นอกจากนั้นโครงการยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคชุมชน เพื่อยกระดับการผลิตไม้ดอกไทยให้มีคุณภาพ ปลอดโรค มีมาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เกาะสมุยให้เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกคุณภาพและแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตให้ยั่งยืน