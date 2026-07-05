สทน. คว้า 7 รางวัลเวทีนวัตกรรมนานาชาติ JDIE 2026 โชว์ศักยภาพงานวิจัยไทยไกลสู่ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยของสถาบันฯ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยการคว้า 7 รางวัล จาก 3 ผลงานนวัตกรรม ในการประกวด Japan Design, Idea and Invention Expo 2026 (JDIE 2026) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งนำนักวิจัยไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมบนเวทีระดับนานาชาติ ภายใต้การจัดงานของ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลงานจากกว่า 20 ประเทศ และมากกว่า 300 ผลงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ผลงานของ สทน. ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1. OhPhotocatTINT เทคโนโลยีแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการสังเคราะห์ผ่านกระบวนการโซล-เจลเสริมด้วยการฉายรังสีแกมมาของไฮบริดอนุภาคนาโนเงิน/ไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน เพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยโฟโตคะตะลิสต์ภายใต้แสงที่มองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าทีมวิจัย: ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี ได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award) รางวัลพิเศษ Special Award จาก Indonesia Invention and Innovation Promotion Association รางวัล NRCT Honorable Mention Award
2. GammaHyacinth EcoPot กระถางต้นไม้จากผักตบชวาฉายรังสีแกมมา ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หัวหน้าทีมวิจัย: ดร.ละมัย ใหม่แก้ว ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award) และรางวัล NRCT Honorable Mention Award
3. ChitoBooster ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์น้ำจากนาโนไคโตซาน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ หัวหน้าทีมวิจัย: ดร.ฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์ ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award) และรางวัลพิเศษ NRCT Special Award
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัย สทน. ในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน