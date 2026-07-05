NSM เปิดเวที Thailand Science Communication Day 2026 ยกระดับระบบนิเวศ - เครือข่ายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยระดับประเทศ

NSM เปิดเวที Thailand Science Communication Day 2026 ยกระดับระบบนิเวศ - เครือข่ายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยระดับประเทศพร้อมจับมือ 19 หน่วยงานประกาศเจตจำนงสร้างเครือข่าย SciCom Network ขับเคลื่อนการสื่อสารวิทย์อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ อพวช. รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ ผศ.ดร.พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Science Communication Day 2026 เพื่อส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลากรที่ขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดย อพวช.หรือ ณ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวว่า กิจกรรม Thailand Science Communication Day 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือ SciCom Network พิธีประกาศเจตจำนงร่วมเป็นเครือข่ายพลังสื่อสารวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังของ 19 หน่วยงานภาคีด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาเครือข่าย และการสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และทั่วถึง อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมไทยที่มีความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม SciCom Spark Talk การเสวนาเรื่อง The Ethics (นักสื่อสารวิทย์กับเข็มทิศที่ท้าทาย) โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการบรรยายพิเศษ SciCom Special Talk ในหัวข้อ “Science Communication and FuturesLiteracy” โดย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ซึ่งนำเสนอแนวคิดการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตและบทบาทของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชม FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ NSM ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะและอาชีพในอนาคตผ่านนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองสู่อนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม