นักวิทย์ฯ เผย "มิถุนายน 2026" มหาสมุทรทั่วโลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ และปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอีก

นักวิทยาศาสตร์โครงการโคเปอร์นิคัส มารีน เซอร์วิส (Copernicus Marine Service) หน่วยงานติดตามสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทรของสหภาพยุโรป ที่ศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมของโลก ได้เผยว่า เดือนมิถุนายน 2026 ที่ผ่านมามหาสมุทรทั่วโลกได้เผชิญกับความร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าสถิติเดิมของปี 2023 และ 2024 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันอาจช่วยผลักดันให้อุณหภูมิขึ้นไปอีก นับเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล
ข้อมูลได้จากหน่วยงานได้เผยว่า จากการสำรวจอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 20.98 องศาเซลเซียส สูงกว่าสถิติเดิมของปี 2023 และ 2024 สถิติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอุณหภูมิในมหาสมุทรสูงขึ้นผิดปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นเวลา 6 เดือนแรกในปี 2026 ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนในทะเลที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยของทะเลในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 20.04 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าสถิติสูงสุดที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024 เล็กน้อย
“ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่จะทำให้ความร้อนในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไปอีกตลอดในปี 2026 และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า 2027” ........ คาร์โล บูออนเทมโป (Carlo Buontempo) ผู้อำนวยการบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัส กล่าว
รายงานฉบับนี้เป็นไปตามคำเตือนของสหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งประกาศว่ามหาสมุทรของโลกกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำทะเลกำลังร้อนขึ้นและระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมหาสมุทรเป็นตัวดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากกว่า 90% ของความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเปรียบเสมือนตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานะของระบบภูมิอากาศโลกได้อย่างชัดเจน เมื่อมหาสมุทรร้อนขึ้น ย่อมส่งผลต่อการไหลเวียนของบรรยากาศ การก่อตัวของพายุ และวัฏจักรของฝนทั่วโลก
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียงสถิติใหม่ของอุณหภูมิทะเล แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบภูมิอากาศโลกกำลังเข้าสู่ภาวะที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และหากแนวโน้มดังกล่าวยังดำเนินต่อไป โลกอาจต้องเผชิญทั้งสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงขึ้น ที่สามารถความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งอาจเกิดภาวะฟอกขาวและตายลงจากคลื่นความร้อนในทะเลที่ยาวนาน และอาจผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้ในอนาคต
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
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- marine.copernicus.eu (MyOcean Health is here to bring Ocean intelligence to everyone)
- hurriyetdailynews.com (World’s oceans break June heat record: EU monitor)
- japantimes.co.jp (World’s oceans break June heat record, EU monitor says)