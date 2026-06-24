“ยศชนัน” มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์-นักวิจัยไทย คว้ารางวัลนานาชาติกว่า 400 ผลงาน จาก 7 เวทีทั่วโลก ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 69 ย้ำชัด “คนสำเร็จคือคนไม่หยุดพัฒนา”
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026) เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสู่การยอมรับในระดับสากล พร้อมผลักดันการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. ตลอดจนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เข้าร่วม ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยทุกท่าน เส้นทางสู่ความสำเร็จในระดับสากลนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญ หลายท่านเคยผ่านความพ่ายแพ้ ความผิดหวัง และต้องเผชิญกับอุปสรรคมานับครั้งไม่ถ้วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกคนมาถึงจุดนี้ได้คือการไม่เคยล้มเลิก การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้างานหรือความบกพร่องทางเทคนิค ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เรากลับมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน และเป็นผลงานที่จับต้องได้จริง จนได้รับการยอมรับจากกรรมการในเวทีระดับนานาชาติ
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จากการลงแข่งขันในหลายเวที ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจแล้ว ยังทำให้เราได้เรียนรู้มิติที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนับเป็นหัวใจหลักในการปกป้องผลงานนวัตกรรมของเราจากการถูกลอกเลียนแบบในระดับสากล คนที่ชนะในทุกเวทีไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้ แต่คือคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนา และผู้ที่ไม่ล้มเลิกเท่านั้นที่จะก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้สำเร็จ ตนจึงขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ทุกท่านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นสู่แถวหน้าต่อไป
“การได้รับรางวัลจากต่างประเทศนั้นสร้างความภาคภูมิใจให้เราก็จริง แต่คงไม่มีอะไรน่าภูมิใจและมีความสุขไปกว่าการนำรางวัลและความสำเร็จนั้นกลับมาให้คนไทยด้วยกันได้เห็นและร่วมยินดี เพราะในวันนี้ทุกท่านคือตัวแทนของประเทศไทยที่ก้าวไปทำหน้าที่เพื่อสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว
ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เวทีประกวดระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการนำผลงานไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดการดำเนินงานส่งเสริมนักประดิษฐ์สู่เวทีนานาชาติกว่า 10 ปีที่ผ่านมา วช. ได้สร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประจักษ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงปี 2568 - 2569 ที่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลรวมกว่า 400 ผลงาน จาก 7 เวทีการประกวดระดับนานาชาติ ครอบคลุมทั้งเวทีในทวีปเอเชียและยุโรป รวมไปถึงการคว้ารางวัลสูงสุดของงานประกวดต่าง ๆ เช่น รางวัล Grand Prize, Platinum Award และ The Best Foreign Innovation Award ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพและมาตรฐานนวัตกรรมของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและนิทรรศการนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับเจ้าของผลงานโดยตรง ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติสำคัญ รวมกว่า 400 ผลงาน จาก 7 เวทีสำคัญทั่วโลก อาทิเช่น
- รางวัล INOVA 1st Runner ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญของงาน พร้อมเหรียญทอง 18 รางวัล จากเวที "The 49th Inova – International Invention Show” (INOVA2025) ณ ประเทศโครเอเชีย
- รางวัล เหรียญทอง 9 รางวัล เหรียญเงิน 8 รางวัล เหรียญทองแดง 20 รางวัล จากเวที Taiwan Innotech Expo 2025 (TIE 2025) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
- รางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 7 รางวัล จากเวที “ The International Trade Fair -Ideas, Inventions and new Products (IENA 2025) ณ ประเทศเยอรมนี
- รางวัลสูงสุดของงาน Global Innovation Excellence Award รางวัล Platinum Award 1 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 27 รางวัล เหรียญเงิน 15 รางวัล เหรียญทองแดง 10 รางวัล จากเวที “2025 Kaohsiung International Invention and Design Expo” (KIDE 2025) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
- รางวัล เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 13 รางวัล เหรียญทองแดง 7 รางวัล จากเวที “The 5th Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- รางวัลสูงสุด Grand Prize 3 รางวัล เหรียญทอง 54 รางวัล เหรียญเงิน 51 รางวัล และเหรียญทองแดง 58 รางวัล จากเวที “ Seoul International Invention Fair 2025” (SIIF 2025) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
- รางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award รางวัล Platinum Award 2 รางวัล และเหรียญทอง 24 รางวัล จากเวที "The 19th International Invention and Innovation Show (INTARG2026)" ณ ประเทศโปแลนด์
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน”