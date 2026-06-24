(VDO Clip) พาชมนิทรรศการ “Coco Peat Plus” ลดขุยมะพร้าวเหลือทิ้งด้วยงานวิจัย เปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูง เพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MGROnline Science พาชมนิทรรศการ COCO PEAT … from green coconut husk ผลงานจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569” ที่จัดโดยจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีนี้ได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2569 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ
ผลงาน "COCO PEAT" โดย ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. หนึ่งในผลงานวิจัยที่ได้พลิกโฉมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่มุ่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะล้นเมือง และสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือจากการจำหน่ายมะพร้าวผลสดในรูปแบบมะพร้าวควั่น นำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นและลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด