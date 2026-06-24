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NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเวทีให้คุณครู และผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด และแบ่งปันแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ พร้อมความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 7 (CAAS2026) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี



การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปี 2569 (Conference on Astronomical Activities in School: CAAS) ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ต่อยอดขยายผลมาจาก “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” ที่ NARIT ได้มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ให้โรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการทำโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องหลายร้อยกิจกรรมในแต่ละปี จนนำมาสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ในแต่ละปีมีคุณครูจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน และมีผลงานผ่านเข้ารอบนำเสนอรวม 56 ผลงาน ใน 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน


นอกจากนี้ NARIT ยังจัด Workshop กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน ได้แก่ ไขความลับแสงแห่งเอกภพ (The Mysteries of Light & Glow) รวมหลากหลายกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องแสง และภารกิจพิชิตอวกาศด้วยจรวดขวดน้ำ (Mission to Space: Multi-Stage Water Rocket Challenge) สร้างจรวดขวดน้ำแบบสองท่อนซึ่งท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งสองเวิร์คช็อปได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และครูที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของตนต่อไป


โอกาสนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกรางวัลดีเด่นการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
หัวข้อ: KS-AIC 2025: K.S. Astronomical Innovation Conference Students Academic 2025 (การประชุมวิชาการนวัตกรรมทางดาราศาสตร์ระดับนักเรียน ครั้งที่1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์)
นายวิทชภณ พวงแก้ว
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ. ชัยนาท

2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน
หัวข้อ: ดาราศาสตร์เพื่อเยียวยาผู้อพยพจากสถานการณ์ชายเเดนไทย-กัมพูชา
นางสาวศิรดา พิชัยสุวรรณเลิศ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ. สุรินทร์

3. กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
หัวข้อ: “ที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์” กับบทบาทที่เปลี่ยนจาก “ครู” สู่ความเป็น “โค้ช”
นายบุญส่ง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี


หลังจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เหมาะสม ทั้งรูปแบบและประสิทธิภาพของกิจกรรม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 ช่วงเดือนสิงหาคม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


ผลงานใดจะได้รับคัดเลือกเป็น “ผลงานโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ ประจำปี 2569” ติดตามประกาศผลทางเว็บไซต์ NARIT มาลุ้นไปพร้อมกันครับ

NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
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