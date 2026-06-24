NARIT เปิดเวทีให้ผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเวทีให้คุณครู และผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์จากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิด และแบ่งปันแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ พร้อมความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 7 (CAAS2026) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปี 2569 (Conference on Astronomical Activities in School: CAAS) ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ต่อยอดขยายผลมาจาก “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” ที่ NARIT ได้มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ให้โรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการทำโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องหลายร้อยกิจกรรมในแต่ละปี จนนำมาสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ในแต่ละปีมีคุณครูจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน และมีผลงานผ่านเข้ารอบนำเสนอรวม 56 ผลงาน ใน 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
นอกจากนี้ NARIT ยังจัด Workshop กิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชั้นเรียน ได้แก่ ไขความลับแสงแห่งเอกภพ (The Mysteries of Light & Glow) รวมหลากหลายกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องแสง และภารกิจพิชิตอวกาศด้วยจรวดขวดน้ำ (Mission to Space: Multi-Stage Water Rocket Challenge) สร้างจรวดขวดน้ำแบบสองท่อนซึ่งท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งสองเวิร์คช็อปได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และครูที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของตนต่อไป
โอกาสนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกรางวัลดีเด่นการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
หัวข้อ: KS-AIC 2025: K.S. Astronomical Innovation Conference Students Academic 2025 (การประชุมวิชาการนวัตกรรมทางดาราศาสตร์ระดับนักเรียน ครั้งที่1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์)
นายวิทชภณ พวงแก้ว
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ. ชัยนาท
2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน
หัวข้อ: ดาราศาสตร์เพื่อเยียวยาผู้อพยพจากสถานการณ์ชายเเดนไทย-กัมพูชา
นางสาวศิรดา พิชัยสุวรรณเลิศ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ. สุรินทร์
3. กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
หัวข้อ: “ที่ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์” กับบทบาทที่เปลี่ยนจาก “ครู” สู่ความเป็น “โค้ช”
นายบุญส่ง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี
หลังจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เหมาะสม ทั้งรูปแบบและประสิทธิภาพของกิจกรรม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 ช่วงเดือนสิงหาคม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผลงานใดจะได้รับคัดเลือกเป็น “ผลงานโดดเด่นด้านการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ ประจำปี 2569” ติดตามประกาศผลทางเว็บไซต์ NARIT มาลุ้นไปพร้อมกันครับ